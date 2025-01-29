ЗМІ: Білий дім скасував документ щодо заморозки федеральних грантів, але вона буде чинною

Речниця Білого дому Керолін Левітт заперечила інформацію про скасування розпорядження Дональда Трампа зупинити фінансування.
CNBC пояснило, що Білий дім офіційно скасував суперечливий документ, який наказував заморозити федеральні гранти та позики. Але Білий дім також заявив, що "федеральне заморожування фінансування" залишається "в повній силі", щоб дати агентствам час переглянути програми на їх відповідність порядку денному президента Дональда Трампа.
Як повідомляв The Hill з посиланням на сенатора від Республіканської партії, який був поінформований про рішення змінити політичний порядок, це рішення було прийнято на тлі сильної закулісної протидії з боку законодавців-республіканців на Капітолійському пагорбі.
- 25 січня стало відомо про розпорядження Дональда Трампа поставити на паузу всі програми допомоги USAID, аби перевірити, чи вони відповідають цілям його політики. Не зупиняли лише допомогу Ізраїлю та Єгипту.
- Розпорядження адміністрації президента Дональда Трампа призупинити на 90 днів фінансування усіх проєктів Агентства США з міжнародного розвитку (U.S. Agency for International Development – USAID) зачепило контртерористичні тренування в Сомалі, лікування людей з ВІЛ в Уганді, боротьбу з наркотиками в Колумбії, протезування для біженців із М'янми та багато інших програм допомоги за кордоном.
- Пауза в фінансування торкнулися й проєктів в Україні. Зокрема, про зупинку деяких напрямків повідомив Veteran Hub.
- Федеральний суддя тимчасово заблокував частину заморожування допомоги адміністрацією Трампа.