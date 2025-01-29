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У МЗС Чехії пояснили, чому погрози Фіцо припинити транзит електрики Україні є блефом

Також чеська сторона вважає, що заява була адресована електорату самого Фіцо.

У МЗС Чехії пояснили, чому погрози Фіцо припинити транзит електрики Україні є блефом
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Більшість електроенергії, яку імпортує з ЄС Україна, походить із Чехії. А з чотирьох держав-сусідів щонайменше двоє продовжать транзит електроенергії в нашу державу. Тому погрози словацького прем’єра Роберта Фіцо є порожніми.

Про це заявив спеціальний уповноважений Міністерства закордонних справ Чеської Республіки з питань енергетичної безпеки Вацлав Бартушка, передає «Укрінформ».

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За словами Бартушки, Чехія є є другим найбільшим експортером електроенергії в ЄС після Франції.

«Політична заява, яку прем'єр-міністр Фіцо зробив у грудні, дорівнює нулю. Тому що у нас є чотири європейські країни, які межують з Україною, і принаймні дві з них не припинятимуть поставки електроенергії – Польща та Румунія. Що будуть робити Словаччина та Угорщина – не дуже важливо», - сказав спецуповноважений і додав, що заява була адресована електорату самого Фіцо.

Бартушка також повідомив, що Чехія постачає Україні мобільні генератори, великогабаритні генератори, які набагато складніше розбомбити.

  • Цього місяця Роберт Фіцо заявив, що Словаччина може припинити всю гуманітарну допомогу Україні, ухвалити рішення про значне скорочення або скасування пільг для українських біженців або припинити подачу електроенергії у надзвичайних ситуаціях.
  • Так словацький прем’єр укотре реагує на відмову України продовжувати транзит російського газу своєю територією. Також Фіцо відмовився від пропозиції Володимира Зеленського щодо допомоги.
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