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​У ЄС планують зменшити бюрократичну тяганину

Також хочуть стимулювати інновації, щоб наздогнати Китай і США.

​У ЄС планують зменшити бюрократичну тяганину
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Європарламенті, 9 жовтня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у ЄС планують скоротити бюрократичну тяганину та стимулювати інновації.

Як пише The Guardian, на такий крок підуть, щоб "повернути назад" економічний спад Європи порівняно з Китаєм і США.

Плани, опубліковані в документі під назвою Competitiveness Compass, є відповіддю на слова колишнього прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, який сказав, що ЄС ризикує "повільним і болісним занепадом" без термінових дій.

Фон дер Ляєн сказала, що ЄС інколи встановлював "складні" та "частково суперечливі" вимоги до компаній. За її словами, нова програма відповідає цілям зеленої угоди ЄС, "оскільки ми повинні пришвидшитися. Чим складніше законодавство, тим повільніше досягаються кліматичні цілі".

За її словами, європейський бізнес надіслав "дуже чіткий сигнал" про те, що він зіткнувся із великими складнощами, а адміністративні процедури надто "громіздкі". Вона пообіцяла "безпрецедентні зусилля зі спрощення", які, за її словами, зменшать адміністративні витрати для компаній на 25% і на 35% для малих і середніх підприємств – за умови, що пропозиції комісії будуть прийняті та дотримані.

Спрощення мають оприлюднити наступного місяця. 

Фон дер Ляєн сказала, що бізнес-модель ЄС протягом останніх 20-25 років ґрунтувалася на "дешевій робочій силі з Китаю, імовірно дешевій енергії з Росії" та на "частково аутсорсингу безпеки", але "ці дні минули".

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