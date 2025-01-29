Reuters: Естонія пропонує запровадити податок на прохід суден Балтійським морем

За рахунок цього можна було б покрити витрати на захист підводних кабелів.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур запропонував запровадження податку на прохід кораблів Балтійським морем. За рахунок цього можна було б покрити витрати на захист підводних кабелів.

Про це він сказав у інтерв'ю Reuters.

Раніше у НАТО заявили, що розмістять фрегати, патрульні літаки та безпілотники в Балтійському морі після серії інцидентів, коли кораблі якорями пошкодили підводні кабелі. Певкур зазначив, що додатково до патрулювання країни зважують інші заходи для захисту кабелів, включаючи встановлення датчиків для виявлення якорів, перетягнутих по морському дну, або будівництво кожухів або стін навколо кабелів.

Про за це потрібно буде платити, і, незалежно від того, чи платитимуть за це країни чи оператори, споживачі будуть змушені покривати ці рахунки за рахунок вищих податків або витрат на комунальні послуги.

Іншим варіантом є стягнення податку з суден, які проходять через Балтійське море, яке межує з вісьмома країнами НАТО та Росією. Він порівняв це із зборами у аеропортах і назвав це "страховим збором".

Країни розглядають різні варіанти, але, зрештою, повинні знайти спільне рішення.

За даними британського Міжнародного комітету із захисту кабелів, щороку у всьому світі пошкоджується близько 150 підводних кабелів. Телекомунікаційні кабелі, лінії електропередач і газопроводи в мілководній Балтиці вважаються особливо вразливими через дуже інтенсивний рух, за деякими оцінками, щодня її поверхню перетинають до 4000 суден.