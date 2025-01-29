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ВООЗ після оголошення Трампа про припинення членства скоротила витрати на відрядження і техніку та припинила найм працівників

Організація намагається оптимізувати витрати. 

ВООЗ після оголошення Трампа про припинення членства скоротила витрати на відрядження і техніку та припинила найм працівників
Штаб -квартира Всесвітньої організації охорони здоров'я в Женеві
Фото: EPA/UPG

Після заяви США про вихід з ВООЗ організація розпочала кампанію зі збору коштів, заморозила прийом на роботу нових співробітників, урізала відрядження та призупинила закупівлю технологій і офісної техніки. Також ВООЗ почала перегляд контрактів, пише Politico.

Згідно з правилами, США зобов'язані сплачувати свій внесок – а це $130 млн – до кінця цього року. Однак Дональд Трамп, який і вирішив припинити членство США в ВООЗ, сигналізував, що відкритий до переговорів. 

Членство в організації корисне Штатам, оскільки допомагало американським фармацевтичним компаніям розповсюджувати їхню продукцію по всьому світу, а також координувати склад щорічного щеплення від грипу. 

Під час першого президентського терміну в 2020 році Трамп уже погрожував голові ВООЗ Тедросу Гейбреїсусу вийти зі складу. Він казав, що його претензії більше стосуються керівництва, а не самої організації. Тоді Трамп казав, що подальше членство США залежить від реформування ВООЗ. Політик неодноразово звинувачував ВООЗ у нібито прикриванні Китаю в питанні походження коронавірусу, пандемія якого почалася в 2020 році. 

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