Президент Сербії розгляне питання проведення дострокових виборів

Александр Вучич взяв павзу у 10 днів на роздуми та консультації.

У вечірньому зверненні до нації президент Сербії Александр Вучич заявив, що розглядає варіант проведення у країні дострокових парламентських виборів, які можуть бути призначені на квітень.

Як пише Reuters, таким чином глава держави відреагував на відставку прем'єр-міністра Мілоша Вучевіча, який залишив посаду під тиском антиурядових протестів. Тисячі студентів на вулицях сербських міст вимагають від влади взяти на себе відповідальність за смерті 15 людей під час падіння даху будівлі вокзалу у Нові-Саді.

Опозиція хоче сформувати проміжний уряд технократів, проте президент відкинув таку пропозицію. За його словами, керівна партія або домовиться про створення уряду більшості, або піде на дострокові вибори. Вучич пообіцяв оголосити рішення упродовж наступних 10 днів.

Президентська політсила легко здобула перемогу під час попереднього голосування у 2023 році, проте з того часу суттєво втратила підтримку громадян.