«СВО “Війна і мир”»: глобальна брехня російської культури
«СВО “Війна і мир”»: глобальна брехня російської культури
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Зеленський заявив, що "Путін уб'є всіх", якщо половина армії піде додому
Зеленський заявив, що "Путін уб'є всіх", якщо половина армії піде додому
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути із війська. Ось що відбувається
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути із війська. Ось що відбувається
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Хрестоносець, пияк, автор бестселерів, борець з лівими і невдалий управлінець. Що варто знати про нового міністра оборони США
Хрестоносець, пияк, автор бестселерів, борець з лівими і невдалий управлінець. Що варто знати про нового міністра оборони США
Призупинення фінансування USAID вдарило по програмах вакцинації, допомоги людям з ВІЛ та боротьби з тероризмом по світу
Призупинення фінансування USAID вдарило по програмах вакцинації, допомоги людям з ВІЛ та боротьби з тероризмом по світу
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
ГоловнаСвіт

Президент Сербії розгляне питання проведення дострокових виборів

Александр Вучич взяв павзу у 10 днів на роздуми та консультації.

Президент Сербії розгляне питання проведення дострокових виборів
Александр Вучич
Фото: EPA/UPG

У вечірньому зверненні до нації президент Сербії Александр Вучич заявив, що розглядає варіант проведення у країні дострокових парламентських виборів, які можуть бути призначені на квітень.

Як пише Reuters, таким чином глава держави відреагував на відставку прем'єр-міністра Мілоша Вучевіча, який залишив посаду під тиском антиурядових протестів. Тисячі студентів на вулицях сербських міст вимагають від влади взяти на себе відповідальність за смерті 15 людей під час падіння даху будівлі вокзалу у Нові-Саді

Опозиція хоче сформувати проміжний уряд технократів, проте президент відкинув таку пропозицію. За його словами, керівна партія або домовиться про створення уряду більшості, або піде на дострокові вибори. Вучич пообіцяв оголосити рішення упродовж наступних 10 днів. 

Президентська політсила легко здобула перемогу під час попереднього голосування у 2023 році, проте з того часу суттєво втратила підтримку громадян.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies