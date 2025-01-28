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Генсек Ради Європи: Україна – пріоритет організації у 2025 році, спецтрибунал для РФ – ключове питання

Ален Берсе також пообіцяв прогрес у питанні відшкодування збитків українців.

Генсек Ради Європи: Україна – пріоритет організації у 2025 році, спецтрибунал для РФ – ключове питання
Генсек Ради Європи Ален Берсе
Фото: EPA/UPG

Україна буде пріоритетом Ради Європи у 2025 році.

Про це заявив генсек Ален Берсе на засіданні асамблеї, передає «Європейська правда».

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«У 2025 році Україна буде нашим найвищим пріоритетом», – сказав Берсе і назвав ключовим питанням притягнення Росії та її представників до відповідальності за агресію. «Окрім фінансових ресурсів дуже важливо побудувати систему притягнення до відповідальності винних. Безкарності тут не має бути», - підкреслив посадовець.

Також генсек Ради Європи пообіцяв прогрес у питанні відшкодування збитків українців.

«Ми прагнемо зробити все можливе, щоби створити компенсаційний комітет та конкретний механізм компенсації, який буде заснований на успіху реєстру збитків. Рада Європи має відігравати тут лідируючу роль. Очікування високі, й ми маємо їм відповідати», – сказав Берсе.

  • Робота над створенням трибуналу почалася в 2022 році. У травні 2024 року року Рада Європи підтримала створення спецтрибуналу для Росії. Спільну декларацію ухвалили глави МЗС 46 країн-членів Ради Європи під головуванням Ліхтенштейна. Наразі в Гаазі щомісяця близько 20 прокурорів та слідчих з різних країн світу напрацьовують матеріали для притягнення до відповідальності за злочин агресії.
  • У січні 2023-го Європарламент ухвалив надважливе рішення про створення спецтрибуналу для суду над керівництвом Росії і Білорусі за злочини в Україні. 
  • Влітку 2024-го в українському Мін'юсті повідомили, що восени осені вдасться вийти на фінальне бачення формату спецтрибуналу. 
  • Минулого місця Берсе сказав, що у квітні 2025-го країни Європи спільно з Радою Європи зроблять вагомий крок у питанні створення спецтрибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочинах внаслідок російської агресії.
  • Міжнародний центр розслідування злочину агресії (ICPA) є першим кроком на шляху до трибуналу над російською військово-політичною верхівкою. 
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