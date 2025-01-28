Генсек Ради Європи: Україна – пріоритет організації у 2025 році, спецтрибунал для РФ – ключове питання

Україна буде пріоритетом Ради Європи у 2025 році.

Про це заявив генсек Ален Берсе на засіданні асамблеї, передає «Європейська правда».

«У 2025 році Україна буде нашим найвищим пріоритетом», – сказав Берсе і назвав ключовим питанням притягнення Росії та її представників до відповідальності за агресію. «Окрім фінансових ресурсів дуже важливо побудувати систему притягнення до відповідальності винних. Безкарності тут не має бути», - підкреслив посадовець.

Також генсек Ради Європи пообіцяв прогрес у питанні відшкодування збитків українців.

«Ми прагнемо зробити все можливе, щоби створити компенсаційний комітет та конкретний механізм компенсації, який буде заснований на успіху реєстру збитків. Рада Європи має відігравати тут лідируючу роль. Очікування високі, й ми маємо їм відповідати», – сказав Берсе.