Літаки ВПС Колумбії почали депортаційні рейси з США

Два літаки військово-повітряних сил Колумбії здійснили доставку депортованих зі США мігрантів. Обидва борти вже сіли в столиці країни, Боготі, пише BBC.

У неділю США намагалися депортувати колумбійців власними літаками, але президент країни Ґуставо Петро заборонив посадку, дорікнувши за те, що його співгромадян перевозили як злочинців – в кайданках. Після цього Дональд Трамп пригрозив країні 25 % тарифами на всі колумбійські товари, тож влада південноамериканської країни пішла на поступки.

Дипломати обох країн домовилися, що Колумбія надсилатиме власні літаки, аби забирати мігрантів. На думку президента Петро, так процес відбуватиметься з гідністю.

"Вони колумбійці, вільні та гідні, і на своїй батьківщині, де їх люблять", – написав він на X.

Він також опублікував фотографії мігрантів, які виходять з літака без наручників.

Фото: BBC/Gustavo Petro

Американське посольство в Боготі за понеділок і вівторок відхилило сотні запитів на візити. Посадовці США говорили, що видачу віз не почнуть, поки мігранти, яких не змогли депортувати в неділю, не приземляться в Колубмії.