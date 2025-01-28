Прем'єр-міністр Сербії оголосив про свою відставку через антиурядові протести

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевіч оголосив про свою відставку, ставши найвищим посадовцем, який пішов після того, як у всій країні поширилися антикорупційні протести, повідомляє Reuters.
У Белграді відбуваються щоденні антиурядові мінинги після того, як торік у листопаді обвалився дах на залізничній станції у місті Новий Сад, убивши 15 людей.
Тисячі протестувальників, серед яких студенти та викладачі, звинувачують в інциденті корупцію в уряді президента Александра Вучича.
“Я пішов на цей крок, щоб зменшити напруженість”, ‒ сказав Вучевіч на пресконференції сьогодні, оголосивши про свій намір піти у відставку.
За його словами, мер Нового Саду Мілан Джурич також піде у відставку.
“Цим ми задовольнили всі вимоги найбільш радикальних протестувальників”, ‒ додав політик.
Вучевіч очолює керівну правоцентристську Прогресивну партію Сербії з 2023 року.
- Раніше президент Сербії Александар Вучич закликав до заміни щонайменше половини міністрів уряду, намагаючись “розрядити” майже три місяці протестів.
- Зазначимо, обвал стався на залізничній станції після повторних ремонтних робіт у рамках угоди з китайськими будівельними фірмами. Сам Вучич активно залучає китайські фірми до інфраструктурних проєктів у країні.
- Станція Новий Сад розташована на запланованому 1032-кілометровому залізничному сполученні від Будапешта до Афін, яке будується в рамках інфраструктурного проєкту Китаю “Один пояс, один шлях”. Попри інцидент 1 листопада Белград, як і раніше, налаштований завершити проєкт.