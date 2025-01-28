Прем'єр-міністр Сербії оголосив про свою відставку через антиурядові протести

У Белграді відбуваються щоденні мінинги після того, як торік у листопаді обвалився дах на залізничній станції у місті Новий Сад, убивши 15 людей.

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевіч оголосив про свою відставку через антиурядові протести

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевіч оголосив про свою відставку, ставши найвищим посадовцем, який пішов після того, як у всій країні поширилися антикорупційні протести, повідомляє Reuters.

У Белграді відбуваються щоденні антиурядові мінинги після того, як торік у листопаді обвалився дах на залізничній станції у місті Новий Сад, убивши 15 людей.

Тисячі протестувальників, серед яких студенти та викладачі, звинувачують в інциденті корупцію в уряді президента Александра Вучича.

“Я пішов на цей крок, щоб зменшити напруженість”, ‒ сказав Вучевіч на пресконференції сьогодні, оголосивши про свій намір піти у відставку.

За його словами, мер Нового Саду Мілан Джурич також піде у відставку.

“Цим ми задовольнили всі вимоги найбільш радикальних протестувальників”, ‒ додав політик.

Вучевіч очолює керівну правоцентристську Прогресивну партію Сербії з 2023 року.