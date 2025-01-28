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Активісти Just Stop Oil зірвали в Лондоні виставу з голлівудською зіркою Сігурні Вівер

Для акції вони обрали виставу "Буря" за п'єсою Шекспіра. 

Активісти Just Stop Oil зірвали в Лондоні виставу з голлівудською зіркою Сігурні Вівер
Just Stop Oil вийшли на сцену лондонського драматичного театру
Фото: скріншот

Екоактивісти Just Top Oil зірвали виставу "Буря" за п'єсою Вільяма Шекспіра в театрі Royal Drury Lane за участі голлівудської зірки, лауреатки "Золотого глобусу" і БАФТА Сігурні Вівер. Двоє активістів видерлися на сцену з плакатом "Понад 1,5 градуса – глобальна кораблекатастрофа", пише The Times.

1,5 градуси – це межа, яку глобальне підвищення температури перетнуло торік. Вважається, що це найвищий показник за всю індустріальну епоху. 

Також демонстранти застосували піротехнічну гармату з конфетті. Після цього в театрі зупинили виставу. 

Вівер спершу залишилася на сцені, а потім її з неї вивели. Глядачі в цей час освистали демонстрантів, деякі – вітали. 

Одна з демонстранток – 42-річна Гейлі волі, викладачка. Вона сказала, що "боїться за своїх дітей".. 

"Роки написання листів депутатам, ходіння на марші та навчання студентів бути біль стійкими не привели до необхідних термінових змін", – сказала вона.

Жінка вважає, що "потрібна глобальна угода про припинення спалювання викопного палива та глобальне реагування на надзвичайні ситуації".

Іншим демонстрантом став інженер Річард Вір. Він сказав, що почав свою кар’єру на верфях Тайнсайда і спостерігав, як бездіяльність керівництва призвела до краху виробництва у Великій Британії.

"Тепер я бачу подібні провали керівництва, оскільки політики відмовляються вжити заходів, щоб захистити нас і наших близьких", – сказав він. 

На сайті Just Top Oil зазначено, що 20 її активістів зараз перебувають у в’язниці за правопорушення, пов’язані з протестами. Серед них Фібі Пламмер і Анна Голланд, які були ув'язнені за те, що облили супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні. Пламмер був засуджений до двох років ув'язнення, а Холланд був ув'язнений на 20 місяців.

Фото: Just Stop Oil

Рух Just Stop Oil відомий своїми акціями протестів шляхом псування всесвітньо відомих об'єктів і творів мистецтва. Торік вони обмалювали Стоунхендж. 

Нещодавно двоє активісток екологічного руху Just Stop Oil, 66-річна Елісон Лі та 77-річна Ді Блайт, розмалювали фарбою могилу науковця, автора теорії природного добору Чарльза Дарвіна у Вестмінстерському абатстві. 

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