Трамп і Моді обговорили можливий візит прем’єра Індії до Вашингона

Президент США наголосив на важливості закупівлі Індією американського обладнання для гарантування безпеки.

Нарендра Моді та Дональд Трамп у 2019 році

Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорили торгівлю та можливий державний візит до Вашингтона у телефонній розмові, пише DW.

Білий дім заявив, що Трамп наголосив на важливості “руху до справедливих двосторонніх торговельних відносин”, а також на важливості закупівлі Індією американського обладнання для гарантування безпеки.

Два лідери також обговорили плани візиту Моді до Білого дому.

“Ми віддані взаємовигідному та довірчому партнерству. Ми працюватимемо разом заради благополуччя наших людей і заради глобального миру, процвітання та безпеки”, ‒ заявив Моді у соціальних мережах.

Моді був одним із перших світових лідерів, які привітали Трампа і після перемоги на виборах президента торік у листопаді, і після його нещодавньої інавгурації, назвавши республіканця “дорогим другом”.

Delighted to speak with my dear friend President @realDonaldTrump @POTUS. Congratulated him on his historic second term. We are committed to a mutually beneficial and trusted partnership. We will work together for the welfare of our people and towards global peace, prosperity,… — Narendra Modi (@narendramodi) January 27, 2025

Під час першого терміну Трампа Моді також наголошував на своїй готовності працювати з лідером США на благо обох країн.

У вересні 2019 року політики провели захід “Howdy Modi” у Х'юстоні, де Трамп звернувся до приблизно 50 000 індійсько-американців, що стало визначним моментом у відносинах між США та Індією.

Після цього відбувся захід Namaste Trump в індійському штаті Гуджарат у лютому 2020 року, де Трамп пообіцяв зміцнити зв'язки між США та Індією.

Відносини між США та Індією розвивалися протягом численних президентств, оскільки обидві демократії поділяють спільну мету стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Спостерігачі впевнені, що ця спільна мета означатиме, що зв'язки у сфері безпеки залишаться стабільними. Індія закупила американську військову техніку на десятки мільярдів доларів у попередньої адміністрації Байдена.

Однак торгівля може бути іншою історією через виражену Трампом готовність використовувати тарифи як інструмент зовнішньої політики.

Експерти зазначають, що Трамп раніше називав Індію “королем тарифів” і вказував на наміри впровадити взаємну податкову систему у разі свого переобрання, що ще більше ускладнить динаміку торгівлі між двома країнами. Також існує вагомий ризик у питанні імміграції.

Річний обсяг двосторонньої торгівлі між двома країнами становить понад 190 мільярдів доларів. США також є найбільшим ринком експорту товарів та послуг Індії.