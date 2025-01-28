Сенат США затвердив Скотта Бессента на посаду міністра фінансів

62-річний міжнародний інвестор Скотт Бессент отримав від Сенату США необхідну підтримку для вступу на посаду міністра фінансів в новій адміністрації Дональда Трампа.

Як пише Reuters, голоси під час затвердження Бессента розділилися 68-29, при цьому свою згоду на його призначення дали одразу 16 сенаторів-демократів.

Під час слухань економіст наполягав на потребі продовження режиму зниження податків на 4 трильйони доларів, термін якого спливає наприкінці 2025 року, а також пояснив потребу у підвищенні мит на іноземні товари боротьбою з торговельними махінаціями, збільшенням прибутку держави та потребою США мати важелі для міжнародних переговорів.

Бессент відкинув звинувачення у тому, що заходи адміністрації Трампа можуть призвести до зростання інфляції і запевнив, що посилений видобуток нафти, навпаки, призведе до падіння цін.