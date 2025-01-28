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Сенат США затвердив Скотта Бессента на посаду міністра фінансів

Відповідатиме за впровадження економічної політики Дональда Трампа.

Сенат США затвердив Скотта Бессента на посаду міністра фінансів
Скотт Бессент
Фото: EPA/UPG

62-річний міжнародний інвестор Скотт Бессент отримав від Сенату США необхідну підтримку для вступу на посаду міністра фінансів в новій адміністрації Дональда Трампа

Як пише Reuters, голоси під час затвердження Бессента розділилися 68-29, при цьому свою згоду на його призначення дали одразу 16 сенаторів-демократів. 

Під час слухань економіст наполягав на потребі продовження режиму зниження податків на 4 трильйони доларів, термін якого спливає наприкінці 2025 року, а також пояснив потребу у підвищенні мит на іноземні товари боротьбою з торговельними махінаціями, збільшенням прибутку держави та потребою США мати важелі для міжнародних переговорів.

Бессент відкинув звинувачення у тому, що заходи адміністрації Трампа можуть призвести до зростання інфляції і запевнив, що посилений видобуток нафти, навпаки, призведе до падіння цін. 

 

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