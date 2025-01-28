Євросоюз виділив Молдові 30 млн євро для закупівлі та транспортування газу

У Молдові треба буде відновити постачання електроенергії та обігріву для більше сотні тисяч людей.

Європейський Союз виділив фінансування Молдові для закупівлі та транспортування газу. Ці гроші мають забезпечити потреби країни протягом зимового періоду.

Про це повідомляє Укрінформ.

“У розпал зими Кремль використовує енергію також для шантажу Молдови. Тож сьогодні у відповідь Європейський Союз вирішив надати 30 мільйонів євро, щоб допомогти Молдові закупити та транспортувати газ. На піку зими Кремль також використовує різні інші інструменти для тиску”, - заявила висока представниця ЄС Кая Каллас.

Вона додала, що у Молдові треба буде відновити постачання електроенергії та обігріву для більше сотні тисяч людей.

Каллас наголосила, що в часи скрути Євросоюз завжди підтримує друзів.