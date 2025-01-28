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Євросоюз виділив Молдові 30 млн євро для закупівлі та транспортування газу

У Молдові треба буде відновити постачання електроенергії та обігріву для більше сотні тисяч людей.

Євросоюз виділив Молдові 30 млн євро для закупівлі та транспортування газу
Ілюстративне фото
Фото: 24tv.ua

Європейський Союз виділив фінансування Молдові для закупівлі та транспортування газу. Ці гроші мають забезпечити потреби країни протягом зимового періоду.

Про це повідомляє Укрінформ.

“У розпал зими Кремль використовує енергію також для шантажу Молдови. Тож сьогодні у відповідь Європейський Союз вирішив надати 30 мільйонів євро, щоб допомогти Молдові закупити та транспортувати газ. На піку зими Кремль також використовує різні інші інструменти для тиску”, -  заявила висока представниця ЄС Кая Каллас.

Вона додала, що у Молдові треба буде відновити постачання електроенергії та обігріву для більше сотні тисяч людей.

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Каллас наголосила, що в часи скрути Євросоюз завжди підтримує друзів.

  • 28 грудня російський "Газпром" заявив, що припинить постачання газу до Молдови через нібито борги. У зв’язку з цим "влада" невизнаного Придністров'я запровадила режим надзвичайної ситуації. Після припинення подачі газу 1 січня там відключили центральне опалення у містах, а газ залишився лише для приготування їжі

  • Молдавська ДРЕС із 1 січня перейшла на генерацію електроенергії на вугіллі.

  • Згодом "президент" Придністров’я Вадим Красносільський вирушив до Москви, щоб обговорити постачання газу.

  • Президентка Молдови Мая Санду звинуватила Кремль у провокуванні енергетичної кризи у придністровському регіоні та наголосила, що Кишинів не перешкоджає постачанню російського газу до сепаратистського анклаву.

  • Молдовагаз також запропонувала Придністров'ю допомогу в закупівлі газу.

  • 20 січня невизнане Придністров'я погодилось отримувати газ від Молдови.

  • Уряд Молдови дасть в борг 3 млн кубічних метрів газу придністровському регіону, необхідних для підтримки тиску в системі.

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