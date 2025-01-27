Молдова позичить Придністров'ю три мільйони кубометрів газу

Уряд Молдови дасть в борг 3 млн кубічних метрів газу придністровському регіону, необхідних для підтримки тиску в системі .

Про це заявив прем'єр-міністр Дорін Речан, повідомляє NewsMaker.

Також Речан сказав, що Євросоюз пропонує грант у розмірі 30 мільйонів євро на закупівлю газу, виробництво електроенергії для Молдови за антикризовою ціною та забезпечення споживання лівого берега - Придністров’я.

Також було ухвалено комплексну програму підвищення енергетичної стійкості на найближчі 2 роки, в тому числі зниження тарифу на електрику на Правобережжі.

Прем'єр наголосив, що витрати будуть покриті грантом ЄС.