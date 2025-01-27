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Молдова позичить Придністров'ю три мільйони кубометрів газу

Витрати будуть покриті грантом ЄС.

Молдова позичить Придністров'ю три мільйони кубометрів газу
Фото: DW/S. Ciochina

Уряд Молдови дасть в борг 3 млн кубічних метрів газу придністровському регіону, необхідних для підтримки тиску в системі .

Про це заявив прем'єр-міністр Дорін Речан, повідомляє NewsMaker

Також Речан сказав, що Євросоюз пропонує грант у розмірі 30 мільйонів євро на закупівлю газу, виробництво електроенергії для Молдови за антикризовою ціною та забезпечення споживання лівого берега - Придністров’я.

Також було ухвалено комплексну програму підвищення енергетичної стійкості на найближчі 2 роки, в тому числі зниження тарифу на електрику на Правобережжі.

Прем'єр наголосив, що витрати будуть покриті грантом ЄС.

  • 28 грудня російський "Газпром" заявив, що припинить постачання газу до Молдови через нібито борги. У зв’язку з цим "влада" невизнаного Придністров'я запровадила режим надзвичайної ситуації. Після припинення подачі газу 1 січня там відключили центральне опалення у містах, а газ залишився лише для приготування їжі
  • Молдавська ДРЕС із 1 січня перейшла на генерацію електроенергії на вугіллі.
  • Згодом "президент" Придністров’я Вадим Красносільський вирушив до Москви, щоб обговорити постачання газу.
  • Президентка Молдови Мая Санду звинуватила Кремль у провокуванні енергетичної кризи у придністровському регіоні та наголосила, що Кишинів не перешкоджає постачанню російського газу до сепаратистського анклаву.
  • Молдовагаз також запропонувала Придністров'ю допомогу в закупівлі газу.
  • 20 січня невизнане Придністров'я погодилось отримувати газ від Молдови.
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