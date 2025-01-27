Молдова позичить Придністров'ю три мільйони кубометрів газу

Уряд Молдови дасть в борг 3 млн кубічних метрів газу придністровському регіону, необхідних для підтримки тиску в системі .
Про це заявив прем'єр-міністр Дорін Речан, повідомляє NewsMaker.
Також Речан сказав, що Євросоюз пропонує грант у розмірі 30 мільйонів євро на закупівлю газу, виробництво електроенергії для Молдови за антикризовою ціною та забезпечення споживання лівого берега - Придністров’я.
Також було ухвалено комплексну програму підвищення енергетичної стійкості на найближчі 2 роки, в тому числі зниження тарифу на електрику на Правобережжі.
Прем'єр наголосив, що витрати будуть покриті грантом ЄС.
- 28 грудня російський "Газпром" заявив, що припинить постачання газу до Молдови через нібито борги. У зв’язку з цим "влада" невизнаного Придністров'я запровадила режим надзвичайної ситуації. Після припинення подачі газу 1 січня там відключили центральне опалення у містах, а газ залишився лише для приготування їжі.
- Молдавська ДРЕС із 1 січня перейшла на генерацію електроенергії на вугіллі.
- Згодом "президент" Придністров’я Вадим Красносільський вирушив до Москви, щоб обговорити постачання газу.
- Президентка Молдови Мая Санду звинуватила Кремль у провокуванні енергетичної кризи у придністровському регіоні та наголосила, що Кишинів не перешкоджає постачанню російського газу до сепаратистського анклаву.
- Молдовагаз також запропонувала Придністров'ю допомогу в закупівлі газу.
- 20 січня невизнане Придністров'я погодилось отримувати газ від Молдови.