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Невизнане Придністров'я погодилось отримувати газ від Молдови

У Тирасполі готові платити за газ з Молдови.

Невизнане Придністров'я погодилось отримувати газ від Молдови
Фото: DW/S. Ciochina

Невизнане Придністров'я погодилось купувати газ державного постачальника Молдови.

Про це заявив так званий очільник Придністров'я Вадим Красносельський.

18 січня влада невизнаного Придністров'я надіслала до Молдови звернення щодо отримання газу від "Молдовагазу". 

Газ отримуватиме придністровський постачальник газу "Тираспольтрансгаз", також Тирасполь готовий платити Молдові за постачання газу.

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