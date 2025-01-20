Невизнане Придністров'я погодилось отримувати газ від Молдови

Газ отримуватиме придністровський постачальник газу "Тираспольтрансгаз", також Тирасполь готовий платити Молдові за постачання газу.

18 січня влада невизнаного Придністров'я надіслала до Молдови звернення щодо отримання газу від "Молдовагазу".

Про це заявив так званий очільник Придністров'я Вадим Красносельський.

У Тирасполі готові платити за газ з Молдови.

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