Невизнане Придністров'я погодилось отримувати газ від Молдови

Невизнане Придністров'я погодилось купувати газ державного постачальника Молдови.
Про це заявив так званий очільник Придністров'я Вадим Красносельський.
18 січня влада невизнаного Придністров'я надіслала до Молдови звернення щодо отримання газу від "Молдовагазу".
Газ отримуватиме придністровський постачальник газу "Тираспольтрансгаз", також Тирасполь готовий платити Молдові за постачання газу.
- Красносельський вилетів до Москви 10 січня для обговорення можливості відновлення постачання газу. У Придністров'я він повернувся 14 січня.
- Із 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського газу.
- Уже 1 січня у невизнаному Придністров'ї взялися відключати від газу котельні, приватні та багатоквартирні будинки.
- Молдова запропонувала допомогу невизнаному Придністров’ю у закупівлі газу. За оцінками уряду Молдови, запасів вугілля для генерації світла у Придністров'ї вистачить лише на січень.