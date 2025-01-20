ЗМІ: Трамп зібрав рекордні $250 мільйонів на інавгурацію

Новообраний президент США Дональд Трамп зібрав рекордні $250 мільйонів на свою інавгурацію.
Про це повідомляє ABC News із посиланням на джерела.
Як пише агенство, загальна сума включає офіційний інавгураційний комітет Трампа-Венса, а також інші великі фонди Трампа. Загалом цця сума перевищує суму його першого інавгураційного збору у 107 мільйонів доларів.
Друга інавгурація Трампа мала значну підтримку з боку численних технологічних гігантів, які відкрито святкують його повернення до Білого дому.
Основні пожертви на інавгурацію включають по 1 мільйону доларів від технологічних гігантів Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI та Uber. Meta цього разу вперше зробили пожертву на інавгурацію президента, на відміну від Apple, Amazon, Google і Microsoft.
За інформацією джерел видання, інавгураційний комітет Трампа отримав чималі пожертви від криптовалютної індустрії, зокрема 5 мільйонів доларів від Ripple, 2 мільйони доларів від Robinhood і 1 мільйон доларів від Coinbase.
Генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус і головний юридичний директор Стюарт Олдероті зустрічалися з Трампом на початку цього місяця, про що вони повідомили в соціальних мережах.
Інші великі корпорації, які традиційно жертвували кошти на президентські інавгурації, зробили пожертви і цього разу, зокрема Bank of America та Boeing.
- 20 січня Дональд Трамп складе присягу як 47-й президент Сполучених Штатів. Офіційна церемонія розпочалася о 08:00 за Вашингтоном (15:00 за Києвом) зі служби в церкві Святого Іоанна.
- Потім Трамп з дружиною вирушать до Білого дому на чаювання з подружжям Байденів і вже звідти на церемонію складання присяги.