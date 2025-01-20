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ЗМІ: Трамп зібрав рекордні $250 мільйонів на інавгурацію

Цього разу Meta вперше зробила пожертву на інавгурацію Трампа.

ЗМІ: Трамп зібрав рекордні $250 мільйонів на інавгурацію
Дональд Трамп на мітингу у Вашингтоні, 19 січня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Новообраний президент США Дональд Трамп зібрав рекордні $250 мільйонів на свою інавгурацію.

Про це повідомляє ABC News із посиланням на джерела.

Як пише агенство, загальна сума включає офіційний інавгураційний комітет Трампа-Венса, а також інші великі фонди Трампа. Загалом цця сума перевищує суму його першого інавгураційного збору у 107 мільйонів доларів.

Друга інавгурація Трампа мала значну підтримку з боку численних технологічних гігантів, які відкрито святкують його повернення до Білого дому. 

Основні пожертви на інавгурацію включають по 1 мільйону доларів від технологічних гігантів Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI та Uber. Meta цього разу вперше зробили пожертву на інавгурацію президента, на відміну від Apple, Amazon, Google і Microsoft.

За інформацією джерел видання, інавгураційний комітет Трампа отримав чималі пожертви від криптовалютної індустрії, зокрема 5 мільйонів доларів від Ripple, 2 мільйони доларів від Robinhood і 1 мільйон доларів від Coinbase. 

Генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус і головний юридичний директор Стюарт Олдероті зустрічалися з Трампом на початку цього місяця, про що вони повідомили в соціальних мережах.

Інші великі корпорації, які традиційно жертвували кошти на президентські інавгурації, зробили пожертви і цього разу, зокрема Bank of America та Boeing.

  • 20 січня Дональд Трамп складе присягу як 47-й президент Сполучених Штатів. Офіційна церемонія розпочалася о 08:00 за Вашингтоном (15:00 за Києвом) зі служби в церкві Святого Іоанна.
  • Потім Трамп з дружиною вирушать до Білого дому на чаювання з подружжям Байденів і вже звідти на церемонію складання присяги.
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