Через кілька хвилин після того, як на вихідних видали новий ордер на затримання президента Юн Сок Йоля, група його прихильників почала штурмувати будівлю суду.

Через кілька хвилин після того, як на вихідних південнокорейський суд видав новий ордер на затримання президента Юн Сок Йоля, група його прихильників почала штурмувати будівлю суду, що нагадало заворушення на Капітолійському пагорбі у США 6 січня 2021 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Деякі перелазили через стіну, інші пробивалися через барикади, щоб пробратися до Західного окружного суду Сеула перед світанком у неділю.

Громадськість країни дедалі більше розділяється щодо майбутнього напрямку розвитку Південної Кореї після імпічменту Юна, а потім арешту минулого тижня. Частина мешканців звертається до радикальніших засобів висловлення своєї думки, спираючись на агресивну тактику, яка, як видається, розроблена за моделлю низки прихильників Дональда Трампа.

Законодавці та судді Верховного суду провели окремі зустрічі в понеділок, щоб оцінити наслідки нападу та розглянути, які дії можна вжити, щоб зупинити переростання політичного хаосу в Сеулі в ескалацію насильства.

“Акт підриву проти конституційного порядку та демократії, який ми бачили, коли прихильники президента Трампа штурмували Капітолій США на знак протесту проти результатів президентських виборів, стався прямо в центрі Сеула”, ‒ йдеться в заяві групи південнокорейських журналістів.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG