FT: команда Трампа завершує розробку 100 виконавчих актів, які республіканець підпише у перші дні на посаді

Перші заходи республіканця, який пообіцяв стати диктатором “у перший день” свого другого терміну, мають включати стримування імміграції, підвищення тарифів і дерегулювання низки секторів, починаючи від енергетики і закінчуючи криптовалютами.

Дональд Трамп та Джеймс Ді Венс на з'їзді Республіканської партії у місті Мілуокі 15 липня, 2024 року

Дональд Трамп і його головні радники завершують розробку близько 100 виконавчих актів, які він підпише в перші дні свого перебування на посаді, починаючи з понеділка, пише Financial Times, зазначаючи, що новий президент поспішатиме “втілити у життя свій популістський і націоналістичний план”.

Перші заходи Трампа, який пообіцяв стати диктатором “у перший день” свого другого терміну, мають включати стримування імміграції, підвищення тарифів і дерегулювання низки секторів, починаючи від енергетики і закінчуючи криптовалютами.

“Я діятиму з історичною швидкістю та силою та вирішу кожну кризу, з якою стикається наша країна”, ‒ сказав Трамп на мітингу прихильників у Вашингтоні в неділю.

Трамп і його команда прагнуть негайно перезавантажити політику США. “Їхній намір полягає в тому, щоб шокувати і приголомшити їхніх опонентів”, ‒ сказав Стівен Майроу, керуючий партнер консалтингової компанії Beacon Policy Advisors і колишній чиновник адміністрації Джорджа Буша.

“Вони провели останні чотири роки, день у день, готуючись до понеділка, і у них були команди юристів, які обмірковували, як вони можуть досягти того, чого вони хочуть”, ‒ додав Майроу.

Перші кроки Трампа стануть перевіркою того, наскільки далеко він може зайти, вважаючи, що може діяти в односторонньому порядку без Конгресу. Зазначимо, республіканець вважає, що президенти США повинні мати широкі повноваження проти інших гілок влади.

Подробиці першої бліц-дії виконавчої влади все ще трималися в таємниці на вихідних, але Трамп та його вищі посадові особи вже дали зрозуміти, якими будуть їхні пріоритети. Президент, який вступає на посаду, хоче оголосити про надзвичайне становище щодо південного кордону, звільнити федеральні ресурси для затримання мігрантів, які перетинають кордон з Мексики, обмежити можливість шукати притулку і почати те, що він назвав найбільшою депортаційною кампанією в історії США.

Також очікується, що Трамп швидко вживе заходів щодо торговельної політики Америки. Новообраний президент хоче змусити торгових партнерів розірвати угоди з низки питань, починаючи від міграції до торгівлі наркотиками та навіть продажу Гренландії. Він також пообіцяв запровадити широкі податки на імпорт, щоб спонукати компанії виробляти більше у межах США та збільшити дохід для уряду.

За словами джерел, останніми тижнями радники Трампа розглядали варіанти, які передбачають поступове запровадження тарифів, йдеться про критичні сектори та галузі, пов’язані з енергетикою та обороною.

Щодо зовнішньої політики, то головним занепокоєнням Трампа в перший день його другого терміну, ймовірно, стане реалізація угоди про припинення вогню у Смузі Гази, яка була досягнута між Ізраїлем та ХАМАСом.

У ході передвиборчої кампанії Трамп пообіцяв припинити війну Росії проти України під свого першого дня на посаді. Але нещодавно він заявив, що сподівається вирішити це питання протягом перших шести місяців. У короткостроковій перспективі Трамп матиме кошти від Конгресу для продовження поставок зброї Україні, але малоймовірно, що він схвалить ще один пакет допомоги, коли їх буде витрачено.