Washington Post: десятки кар’єрних дипломатів Держдепу підуть у відставку до інавгурації Трампа

Десятки високопоставлених кар'єрних дипломатів йдуть у відставку з Держдепартаменту з полудня понеділка після отримання відповідних вказівок від помічників обраного президента Дональда Трампа.

Про це пише Washington Post з посиланням на джерела.

Видання додає, що примусові відставки, спрямовані на встановлення рішучого розриву з адміністрацією Джо Байдена, призведуть до відтоку заслужених ветеранів дипломатичної служби. Йдеться, зокрема, про Джона Басса ‒ заступника міністра з управління та виконуючого обов'язки заступника державного секретаря з політичних питань, і Джеффа Пайєтта ‒ помічника міністра з питань енергетики.

“Прохання про відставку, прерогатива будь-якої нової адміністрації, свідчить про бажання швидко змінити тон та склад Держдепартаменту, оскільки Трамп прагне перевернути світову дипломатичну шахівницю після чотирьох років президентства Джо Байдена”, ‒ пише WP.

Серед основних пріоритетів Трампа: запровадження масштабних мит для союзників та противників, припинення війни в Україні, зміцнення хисткого режиму припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС та депортація мільйонів нелегальних іммігрантів.

“Цілком доречно для переходу шукати посадовців, які поділяють бачення президента Трампа щодо того, щоб поставити нашу націю та працюючих чоловіків і жінок Америки на перше місце. У нас є багато недоліків, які потрібно виправити, і для цього потрібна віддана команда, зосереджена на тих самих цілях”, ‒ сказав речник “перехідної команди”.

У п'ятницю команда Трампа дала зрозуміти багатьом кадровим посадовим особам департаменту, які працюють помічниками держсекретаря та іншим високопосадовцям, що вони не знадобляться після понеділка.

Деякі президенти, які вступають на посаду, воліють зберігати ширше коло кадрових дипломатів на керівних посадах поки ретельно відібрані політичні призначенці не отримають схвалення Сенату. Натомість Трамп санкціонував відбір понад 20 “старших посадових осіб бюро”, які візьмуть на себе керівництво різними підрозділами, де цього тижня звільняються керівні посади. Деякі з цих посадових осіб обіймали ключові посади у Державному департаменті та Раді національної безпеки під час першого терміну Трампа, а деяких відкликали з відставки.

WP додає, що Трамп у передвиборній компанії обіцяв провести демонтаж “глибинної держави” федеральних бюрократів, яким, на його думку, бракує лояльності та які підривають його порядок денний. Він пообіцяв “скасувати захист робочої сили” для тисяч державних службовців. Водночас очікується, що цей крок матиме серйозні юридичні наслідки.

Обранець Трампа на посаду держсекретаря, сенатор Марко Рубіо (республіканець від Флориди), сказав, що Державному департаменту необхідно віддати пріоритет плану Трампа “Америка насамперед”. Він пообіцяв зробити департамент “знову актуальним”.

За словами Рубіо, за останні 20 років під час кількох адміністрацій вплив Державного департаменту знизився.