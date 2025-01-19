ООН: майже 200 тисяч біженців повернулися до Сирії після падіння режиму Асада

Майже 200 000 сирійських біженців повернулися додому після падіння режиму Башара Асада.
Про це пише Barrons з посиланням на заяву голови Управління ООН у справах біженців Філіппо Гранді.
Гранді заявив, що лише з 8 грудня по 16 січня близько 195 200 сирійців повернулися додому. Також він додав, що незабаром відвідає Сирію і сусідні країни, оскільки УВКБ ООН "посилює свою підтримку репатріантів і приймаючих громад".
Зазначається, що Туреччина, яка має 900-кілометровий кордон з Сирією, прихистила близько 2,9 мільйона сирійців, які втекли з країни з 2011 року.
Турецька влада, яка сподівається, що багато хто з цих біженців повернеться додому, дозволяє одному члену кожної сім'ї біженців здійснити три поїздки до Сирії до 1 липня 2025 року, щоб підготуватися до переселення.
- 8 грудня лідер сирійської опозиції оголосив про «падіння» режиму Асада. Адміністративні установи Дамаску залишатимуться під владою прем'єр-міністра, поки вони не будуть "офіційно" передані.
- Тимчасовий уряд Сирії доручили сформувати Мухаммеду аль-Баширу - він раніше очолював так званий уряд національного порятунку Сирії, який сформувало ісламістське угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» в Ідлібі.