Ізраїль оголосив про початок припинення вогню у Смузі Гази

Після того, як ХАМАС передав список перших заручників, яких мають звільнити 19 січня, Ізраїль офіційно оголосив про початок припинення вогню у Смузі Гази.
Про це інформує Times of Israel.
ХАМАС передав список заручників, яких планує звільнити сьогодні. У зв'язку з цим Ізраїль офіційно заявив, що припинення вогню у Смузі Гази набуде чинності об 11:15.
Спочатку припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом у Смузі Гази мало початися у неділю о 08:30 за місцевим часом. Однак, армія оборони Ізраїлю заявила, що продовжує завдавати ударів по об'єктах терористів через те, що ХАМАС затягує передачу списку імен трьох заручниць, яких мають звільнити сьогодні.
- 15 січня стало відомо, що переговорники досягли угоди про припинення вогню в Смузі Гази між Ізраїлем і ХАМАС.
- На першому етапі перемир'я планується поступове звільнення 33 заручників, утримуваних ХАМАС в Газі, і понад 700 палестинців, які утримуються в ізраїльських в'язницях.