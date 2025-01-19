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Ізраїль оголосив про початок припинення вогню у Смузі Гази

Припинення вогню розпочнеться об 11:15 за місцевим часом.

Ізраїль оголосив про початок припинення вогню у Смузі Гази
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Після того, як ХАМАС передав список перших заручників, яких мають звільнити 19 січня, Ізраїль офіційно оголосив про початок припинення вогню у Смузі Гази.

Про це інформує Times of Israel.

ХАМАС передав список заручників, яких планує звільнити сьогодні. У зв'язку з цим Ізраїль офіційно заявив, що припинення вогню у Смузі Гази набуде чинності об 11:15.

Спочатку припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом у Смузі Гази мало початися у неділю о 08:30 за місцевим часом. Однак, армія оборони Ізраїлю заявила, що продовжує завдавати ударів по об'єктах терористів через те, що ХАМАС затягує передачу списку імен трьох заручниць, яких мають звільнити сьогодні.

  • На першому етапі перемир'я планується поступове звільнення 33 заручників, утримуваних ХАМАС в Газі, і понад 700 палестинців, які утримуються в ізраїльських в'язницях.
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