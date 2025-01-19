Ізраїль оголосив про початок припинення вогню у Смузі Гази

Після того, як ХАМАС передав список перших заручників, яких мають звільнити 19 січня, Ізраїль офіційно оголосив про початок припинення вогню у Смузі Гази.

Про це інформує Times of Israel.

ХАМАС передав список заручників, яких планує звільнити сьогодні. У зв'язку з цим Ізраїль офіційно заявив, що припинення вогню у Смузі Гази набуде чинності об 11:15.

Спочатку припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом у Смузі Гази мало початися у неділю о 08:30 за місцевим часом. Однак, армія оборони Ізраїлю заявила, що продовжує завдавати ударів по об'єктах терористів через те, що ХАМАС затягує передачу списку імен трьох заручниць, яких мають звільнити сьогодні.

15 січня стало відомо, що переговорники досягли угоди про припинення вогню в Смузі Гази між Ізраїлем і ХАМАС.