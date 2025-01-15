ЗМІ: Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників

Перемовини тривали багато місяців за посередництва Єгипту і Катару за підтримки США.

15 січня переговорники досягли угоди про припинення вогню в Смузі Гази між Ізраїлем і ХАМАС, передає Reuters із посиланням на джерела.

Офіційно про угоду ще не оголошували. Вона передбачає шеститижневу початкову фазу припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ із Гази та звільнення заручників, яких утримує ХАМАС. Натомість Ізраїль звільняє ув'язнених палестинців.

Перемовини тривали багато місяців за посередництва Єгипту і Катару за підтримки США.

ХАМАС повідомив агенції, що його делегація передала посередникам своє схвалення угоди про припинення вогню та повернення заручників.

"Радіо Свобода" повідомляє, що ХАМАС звільнить 33 заручники в обмін на ув'язнених із ізраїльських в'язниць

Найближчим часом прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані виступить на прес-конференції, на якій має озвучити умови угоди.

Ізраїльський 13-й телеканал із посиланням на свої джерела, повідомив про те, що ХАМАС звільнить 33 ізраїльських заручників, захоплених під час нападу 7 жовтня 2023 року. Ізраїль натомість випустить із в'язниць ув'язнених, визнаних винними у співпраці з ХАМАС та у нападах на ізраїльтян. В обмін на кожного громадянського заручника ХАМАС отримає 30 засуджених, кожного військовослужбовця - 50 ув'язнених.

У Смугу Гази також мають направити 600 вантажівок з гуманітарною допомогою та поступово вивести війська ЦАХАЛ.