Ізраїль і ХАМАС можуть оголосити про припинення вогню найближчим часом

Ізраїль та ХАМАС найближчим часом можуть оголосити про угоду щодо припинення вогню та звільнення заручників. По це свідчать заяви американського президента Джо Байдена, а також анонімні коментарі палестинської та ізраїльської сторін. Учора, під час заключної зовнішньополітичної промови, Байден анонсував домовленість між воюючими сторонами уже на найближчий час. Ізраїльські посадовці у коментарі Reuters підтвердили, що перемовини перебувать на завершальних стадіях, і що угода можлива у "години, дні або більше". Палестинські посадовці підтвердили цю інформацію BBC.
За даними журналістів, у перший день угоди терористи ХАМАС повинні відпустити трьох заручників, після чого армія Ізраїлю почне відступати із заселених зон. Через сім днів ХАМАС повинні відпустити ще чотирьох заручників, а Ізраїль дозволить біженцям, які переїхали на схід, повернутися на північ, але лише пішки.
Автомобілям, гужовим возам і вантажівкам буде дозволено перетинати прохід, що примикає до дороги Салах ад-Дін, за умови проходження рентген-контролю, яким керуватиме катарсько-єгипетська команда технічної безпеки.
Угода містить положення і про те, щоб ізраїльські сили залишалися у Філадельфійському коридорі та підтримували 800-метрову буферну зону вздовж східного та північного кордонів протягом першого етапу, який триватиме 42 дні.
- Війна між Ізраїлем і ХАМАС триває з жовтня 2023-го, відколи терористи напали на ізраїльську територію і захопили заручників. Після відбиття нападу Ізраїль розпочав наступ на територію Смугу Гази, і до нині його війська перебувають на цій території.
- За час війни вдалося домовитися лише про одне тижневе припинення вогню, під час якого був обмін частиною утримуваних людей. Однак потім сторони звинуватили одна одну в зриві домовленостей і протистояння поновилося.
- Точна кількість жертв і поранених унаслідок понад річної активної фази війни невідома. Палестинська сторона оцінювала свої втрати у понад 45 900 людей. За попередніми даними, втрати Ізраїлю склали близько 1700. У воєнних злочинах звинуватили обидві сторони, і щодо ізраїльського прем'єр-міністра, як і щодо верхівки ХАМАС, є ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду.
- Нинішні переговори про мир проводили за участі посередників. За даними журналістів, на переговорах у Досі був присутній Стів Віткофф, який стане представником США у питаннях Близького Сходу, коли Дональд Трамп повернеться на посаду президента США наступного тижня. Джерело у Сполучених Штатах повідомило, що там також був представник адміністрації президента Джо Байдена, який залишає свою посаду, Бретт Макгурк.