Ізраїль і ХАМАС можуть оголосити про припинення вогню найближчим часом

Ізраїль та ХАМАС найближчим часом можуть оголосити про угоду щодо припинення вогню та звільнення заручників. По це свідчать заяви американського президента Джо Байдена, а також анонімні коментарі палестинської та ізраїльської сторін. Учора, під час заключної зовнішньополітичної промови, Байден анонсував домовленість між воюючими сторонами уже на найближчий час. Ізраїльські посадовці у коментарі Reuters підтвердили, що перемовини перебувать на завершальних стадіях, і що угода можлива у "години, дні або більше". Палестинські посадовці підтвердили цю інформацію BBC.

За даними журналістів, у перший день угоди терористи ХАМАС повинні відпустити трьох заручників, після чого армія Ізраїлю почне відступати із заселених зон. Через сім днів ХАМАС повинні відпустити ще чотирьох заручників, а Ізраїль дозволить біженцям, які переїхали на схід, повернутися на північ, але лише пішки.

Автомобілям, гужовим возам і вантажівкам буде дозволено перетинати прохід, що примикає до дороги Салах ад-Дін, за умови проходження рентген-контролю, яким керуватиме катарсько-єгипетська команда технічної безпеки.

Угода містить положення і про те, щоб ізраїльські сили залишалися у Філадельфійському коридорі та підтримували 800-метрову буферну зону вздовж східного та північного кордонів протягом першого етапу, який триватиме 42 дні.