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Ізраїль і ХАМАС можуть оголосити про припинення вогню найближчим часом

За словами американського президента, відповідна угода – на фінальній стадії. 

Ізраїль і ХАМАС можуть оголосити про припинення вогню найближчим часом
Наслідки авіаудару Ізраїлю по табору біженців Аль-Нусейрат у Смузі Гази,11 грудня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Ізраїль та ХАМАС найближчим часом можуть оголосити про угоду щодо припинення вогню та звільнення заручників. По це свідчать заяви американського президента Джо Байдена, а також анонімні коментарі палестинської та ізраїльської сторін. Учора, під час заключної зовнішньополітичної промови, Байден анонсував домовленість між воюючими сторонами уже на найближчий час. Ізраїльські посадовці у коментарі Reuters підтвердили, що перемовини перебувать на завершальних стадіях, і що угода можлива у "години, дні або більше". Палестинські посадовці підтвердили цю інформацію BBC

За даними журналістів, у перший день угоди терористи ХАМАС повинні відпустити трьох заручників, після чого армія Ізраїлю почне відступати із заселених зон. Через сім днів ХАМАС повинні відпустити ще чотирьох заручників, а Ізраїль дозволить біженцям, які переїхали на схід, повернутися на північ, але лише пішки. 

Автомобілям, гужовим возам і вантажівкам буде дозволено перетинати прохід, що примикає до дороги Салах ад-Дін, за умови проходження рентген-контролю, яким керуватиме катарсько-єгипетська команда технічної безпеки.

Угода містить положення і про те, щоб ізраїльські сили залишалися у Філадельфійському коридорі та підтримували 800-метрову буферну зону вздовж східного та північного кордонів протягом першого етапу, який триватиме 42 дні.

  • Війна між Ізраїлем і ХАМАС триває з жовтня 2023-го, відколи терористи напали на ізраїльську територію і захопили заручників. Після відбиття нападу Ізраїль розпочав наступ на територію Смугу Гази, і до нині його війська перебувають на цій території.
  • За час війни вдалося домовитися лише про одне тижневе припинення вогню, під час якого був обмін частиною утримуваних людей. Однак потім сторони звинуватили одна одну в зриві домовленостей і протистояння поновилося. 
  • Точна кількість жертв і поранених унаслідок понад річної активної фази війни невідома. Палестинська сторона оцінювала свої втрати у понад 45 900 людей. За попередніми даними, втрати Ізраїлю склали близько 1700. У воєнних злочинах звинуватили обидві сторони, і щодо ізраїльського прем'єр-міністра, як і щодо верхівки ХАМАС, є ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду. 
  • Нинішні переговори про мир проводили за участі посередників. За даними журналістів, на переговорах у Досі був присутній Стів Віткофф, який стане представником США у питаннях Близького Сходу, коли Дональд Трамп повернеться на посаду президента США наступного тижня. Джерело у Сполучених Штатах повідомило, що там також був представник адміністрації президента Джо Байдена, який залишає свою посаду, Бретт Макгурк.
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