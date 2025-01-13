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Терористів ХАМАСу у Смузі Гази очолює брат ліквідованого Сінвара

Мохаммед Сінвар діяв переважно за лаштунками, за що отримав прізвисько “Тінь”.

Терористів ХАМАСу у Смузі Гази очолює брат ліквідованого Сінвара
Ізраїль ліквідував Ях’ю Сінвара торік у жовтні
Фото: EPAU/PG

Новим ватажком терористичного угруповання ХАМАС у Смузі Гази після ліквідації Ізраїлем Ях’ї Сінвара торік у жовтні став його молодший брат Мохаммед Сінвар.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Коли ізраїльські солдати вбили Ях’ю в жовтні, представники руху, що базується в столиці Катару Досі, вирішили сформувати раду колективного керівництва, а не призначати нового керівника. Але, за словами арабських посередників, які беруть участь у переговорах про припинення вогню з Ізраїлем, бойовики ХАМАСу в Газі не погодилися і тепер діють автономно під керівництвом молодшого Синвара.

Попередньо, Мохаммеду Сінвару близько 50 років, довгий час він вважався близьким до свого старшого брата, який був старший за нього на більше ніж 10 років. Як і Ях’я Сінвар, Мохаммед приєднався до ХАМАСу у ранньому віці і вважався соратником голови збройного крила руху Мохаммеда Дейфа.

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На відміну від свого брата, який провів понад 20 років в ізраїльській в’язниці, Мохаммед був за гратами значну меншу кількість часу і його персону органи безпеки Ізраїлю розуміють менше. Він діяв переважно за лаштунками, за що отримав прізвисько “Тінь”.

“Ми докладаємо всіх зусиль, щоб знайти його”, ‒ сказав високопоставлений ізраїльський чиновник із Південного командування, яке керує військовими діями в анклаві.

За словами ізраїльських посадовців, Мохаммед Сінвар був одним із осіб, відповідальних за викрадення ізраїльського солдата в 2006 році, що зрештою призвело до звільнення його брата унаслідок обміну полоненими через п’ять років.

Оскільки Ях’я Сінвар, Дейф і заступник Дейфа мертві, Мохаммед Сінвар тепер є найвищим командиром ХАМАС у Смузі Гази разом із Ізз ад-Діном Хаддадом, військовим командиром у північній частині анклаву.

  • Нещодавно видання Axios написало, що представник обраного президента США Дональда Трампа щодо Близького Сходу Стів Віткофф прибув до Ізраїлю, щоб домогтися припинення вогню у Смузі Гази та звільнення заручників. 
  • Віткофф вирушив до Ізраїлю з Катара в рамках нещодавніх зусиль Трампа змусити всі сторони, які беруть участь у переговорах, укласти угоду до 20 січня.
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