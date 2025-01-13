Компанія Безоса Blue Origin у останній момент скасувала перший запуск ракети New Glenn

Компанія власника Amazon Джефа Безоса Blue Origin в останній момент скасувала запуск ракети New Glenn у Флориді. Причиною стали "декілька аномалій", які виявили під час зворотного відліку, пише The Telegraph.

Ракета, названа на честь легендарного астронавта Джона Гленна, повинна була стартувати зі станції космічних сил на мисі Канаверал приблизно о 8:15 за місцевим часом. Однак план зазнав невдачі.

"Ми відмовляємось від сьогоднішньої спроби запуску, аби усунути несправності в підсистемі корабля, що виведуть нас за межі вікна запуску (три години – Ред.). Ми розглядаємо можливість наступної спроби пуску", – повідомили в Blue Origin.

Запуск ракети можуть відкласти на довший час у зв'язку з погодними умовами.