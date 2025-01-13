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Компанія Безоса Blue Origin у останній момент скасувала перший запуск ракети New Glenn

У ракети виявили несправності. 

Компанія Безоса Blue Origin у останній момент скасувала перший запуск ракети New Glenn
Ракета New Glenn
Фото: Blue Origin

Компанія власника Amazon Джефа Безоса Blue Origin в останній момент скасувала запуск ракети New Glenn у Флориді. Причиною стали "декілька аномалій", які виявили під час зворотного відліку, пише The Telegraph

Ракета, названа на честь легендарного астронавта Джона Гленна, повинна була стартувати зі станції космічних сил на мисі Канаверал приблизно о 8:15 за місцевим часом. Однак план зазнав невдачі. 

"Ми відмовляємось від сьогоднішньої спроби запуску, аби усунути несправності в підсистемі корабля, що виведуть нас за межі вікна запуску (три години – Ред.). Ми розглядаємо можливість наступної спроби пуску", – повідомили в Blue Origin. 

Запуск ракети можуть відкласти на довший час у зв'язку з погодними умовами. 

  • Компанія називає ракету New Glenn "гігантською, багаторазовою ракетою, побудованою для більших речей". Перша ступінь ракети розрахована щонайменше на 25 польотів. Ракета має 98-метрів, що робить її однією з найбільших, будь-коли побудованих. 
  • У грудні ракета пройшла останні перед першим польотом випробування. 
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