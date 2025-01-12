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Кількість жертв у Каліфорнії зросла, їх прогнозують до початку наступного тижня

Причини спалахів поки що невідомі, ведеться розслідування.

Кількість жертв у Каліфорнії зросла, їх прогнозують до початку наступного тижня
Фото: EPA/UPG

Кількість жертв пожеж унаслідок лісових пожеж в окрузі Лос-Анджелес у США зросла до 16.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

11 людей загинули внаслідок пожежі Ітон у передгірʼях Національного лісу Анджелес в місті Пасадена і території Альтадена, а інші п’ятеро людей – унаслідок пожежі Палісейдс у районі Пасифік-Палісейдс.

Попри зусилля рятувальників, зокрема вильоти повітряних екіпажів, пожежа продовжувала поширюватися. Посилення вітру за прогнозами синоптиків, буде підживлювати полумʼя протягом наступних днів.

“Критичні пожежонебезпечні погодні умови, на жаль, знову посиляться сьогодні на півдні Каліфорнії і триватимуть щонайменше до початку наступного тижня. Це може призвести до поширення поточних пожеж, а також до виникнення нових”, – йдеться в повідомленні Національної метеорологічної служби.

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Раніше було відомо про 11 загиблих.

Причини спалахів поки що невідомі, але ведеться розслідування.

  • У Південній Каліфорнії, де розташований Лос-Анджелес, від травня випало лише 2,5 міліметри опадів.
  • Через підвищення температури і скорочення опадів, пов’язаних із зміною клімату, сезон пожеж у регіоні починається все раніше, а закінчується все пізніше, наближаючись до цілорічного, зазначає Асоціація пожежників.
  • Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив режим стихійного лиха в штаті Каліфорнія через масштабні пожежі.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

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