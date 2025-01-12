ГУР: У російського корабля біля Сирії протікають баки з пальним

У російського корабля "Іван Отраковский", який знаходиться біля Сирії почали протікати баки з пальним.
Про це інформує ГУР МО.
Росія продовжує перекидати озброєння та військову техніку з Сирії до Лівії за допомогою авіації.
"Усі військові машини, які перебувають у непрацездатному стані та потребують ремонту, російським солдатам наказали спалити", — інформують в українській розвідці.
У відомстві додають, що з евакуацією військового майна морським шляхом у росіян виникли проблеми, водночас, дозвіл кораблям РФ зайти у порт Тартус досі відсутній.
"9 січня 2025 року російський контр-адмірал варфоломєєв валєрій владіміровіч здійснив чергову безуспішну спробу домовитись ― його не допустили до переговорів", — ідеться у повідомленні.
Відомо, що суховантаж Sparta і два великих десантних кораблі РФ "Іван Грен" та "Олександр Отраковский" перебувають на зовнішньому рейді порту Тартус. На "Отраковскому" виникли проблеми з опріснювачем води та почали протікати другий і третій баки з пальним.
- Після втрати контролю над Дамаском на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі.