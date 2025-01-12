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ГУР: У російського корабля біля Сирії протікають баки з пальним

РФ перекидає озброєння та військову техніку з Сирії до Лівії за допомогою авіації.

ГУР: У російського корабля біля Сирії протікають баки з пальним
Російська база ВМС у сирійському порту Тартус.
Фото: usm.media

У російського корабля "Іван Отраковский", який знаходиться біля Сирії почали протікати баки з пальним.

Про це інформує ГУР МО.

Росія продовжує перекидати озброєння та військову техніку з Сирії до Лівії за допомогою авіації. 

"Усі військові машини, які перебувають у непрацездатному стані та потребують ремонту, російським солдатам наказали спалити", — інформують в українській розвідці. 

У відомстві додають, що з евакуацією військового майна морським шляхом у росіян виникли проблеми, водночас, дозвіл кораблям РФ зайти у порт Тартус досі відсутній. 

"9 січня 2025 року російський контр-адмірал варфоломєєв валєрій владіміровіч здійснив чергову безуспішну спробу домовитись ― його не допустили до переговорів", — ідеться у повідомленні. 

Відомо, що суховантаж Sparta і два великих десантних кораблі РФ "Іван Грен" та "Олександр Отраковский" перебувають на зовнішньому рейді порту Тартус. На "Отраковскому" виникли проблеми з опріснювачем води та почали протікати другий і третій баки з пальним.

  • Після втрати контролю над Дамаском на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі.
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