"АТЕШ" виявив секретну військову частину ядерного управління міноборони РФ

Партизани "АТЕШ" провели розвідку у засекреченій військовій частині ядерного управління РФ у Приморському краї.

Про це партизанський рух інформує у Telegram.

"Наш агент провів розвідку на секретному об'єкті МО РФ, розташованому в містечку Фокіно, Приморського краю. Згідно з документами, до яких наш агент отримав доступ, це В/Ч 36199, яка входить до переліку засекречених", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що вказана військова частина входить до 12-го Головного Управління (ядерного забезпечення) міноборони РФ. Росіяни приховують діяльність цього об'єкта та поширюють легенду, що там знаходиться В/Ч 73750, але насправді інформація не дійсна.

"З документів відомо, що всі військовослужбовці цієї частини отримують надбавку за секретність — це вказує на те, що військова частина працює на користь Тихоокеанського флоту РФ", — інформуює партизанський рух.

Місто Фокіно - закрита адміністративно-територіальне утворення , що підтверджує високий ступінь таємності та важливість об'єкта. Ймовірно, що в цьцій військовій частині можуть зберігатися балістичні ракети, склад або розподільчий пункт, що забезпечує арсенал для Тихоокеанського флоту та його стратегічних підрозділів.