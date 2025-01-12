Еволюція морських дронів
Еволюція морських дронів
НАБУ прокоментувало скандал довкола свого ексспівробітника Аршавіна, що виїхав за кордон
НАБУ прокоментувало скандал довкола свого ексспівробітника Аршавіна, що виїхав за кордон
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Сили оборони ліквідували близько 806 500 від початку повномасштабного вторгнення
Сили оборони ліквідували близько 806 500 від початку повномасштабного вторгнення
Пожежники у Каліфорнії вперше заявили про прогрес у боротьбі з вогнем
Пожежники у Каліфорнії вперше заявили про прогрес у боротьбі з вогнем
Азербайджан призупинив постачання газу до Сербії
Азербайджан призупинив постачання газу до Сербії
Бійці Сил спецоперацій на Курщині взяли у полон двох північнокорейських солдатів (доповнено)
Бійці Сил спецоперацій на Курщині взяли у полон двох північнокорейських солдатів (доповнено)
Друга світова, неовестерн, шпигунські історії: 9 серіалів січня
Друга світова, неовестерн, шпигунські історії: 9 серіалів січня
ГоловнаСуспільствоВійна

"АТЕШ" виявив секретну військову частину ядерного управління міноборони РФ

Партизани провели розвідку у засекреченій військовій частині РФ у Приморському краї.

"АТЕШ" виявив секретну військову частину ядерного управління міноборони РФ
Фото: АТЕШ

Партизани "АТЕШ" провели розвідку у засекреченій військовій частині ядерного управління РФ у Приморському краї.

Про це партизанський рух інформує у Telegram.

"Наш агент провів розвідку на секретному об'єкті МО РФ, розташованому в містечку Фокіно, Приморського краю. Згідно з документами, до яких наш агент отримав доступ, це В/Ч 36199, яка входить до переліку засекречених", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що вказана військова частина входить до 12-го Головного Управління (ядерного забезпечення) міноборони РФ. Росіяни приховують діяльність цього об'єкта та поширюють легенду, що там знаходиться В/Ч 73750, але насправді інформація не дійсна. 

"З документів відомо, що всі військовослужбовці цієї частини отримують надбавку за секретність  це вказує на те, що військова частина працює на користь Тихоокеанського флоту РФ",  інформуює партизанський рух.

Місто Фокіно - закрита адміністративно-територіальне утворення , що підтверджує високий ступінь таємності та важливість об'єкта. Ймовірно, що в цьцій військовій частині можуть зберігатися балістичні ракети, склад або розподільчий пункт, що забезпечує арсенал для Тихоокеанського флоту та його стратегічних підрозділів.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies