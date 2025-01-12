Російська армія завдала ударів по двох громадах Сумщини

По Есманьській громаді ворог бив з мінометів. Загалом пролунало 18 вибухів.

Великописарівська громада зазнала удару FPV-дроном та артилерійського обстрілу. Там зафіксовано 13 вибухів.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 31 вибух. Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманьська громади", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Під обстрілами опинилися Великописарівська та Есманьська громади.

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