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Російська армія завдала ударів по двох громадах Сумщини

Під обстрілами опинилися Великописарівська та Есманьська громади.

Російська армія завдала ударів по двох громадах Сумщини
Ліквідація наслідків атаки
Фото: Скріншот відео Сумської ОВА

Вранці 12 січня російські війська п’ять разів обстріляли Великописарівську та Есманьську громади Сумської області. Зафіксовано 31 вибух.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 31 вибух. Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманьська громади",  ідеться у повідомленні.

Великописарівська громада зазнала удару FPV-дроном та артилерійського обстрілу. Там зафіксовано 13 вибухів.

По Есманьській громаді ворог бив з мінометів. Загалом пролунало 18 вибухів.

  • Російська армія посилила обстріли прикордоння України ударними БпЛА типу "Герань" та "Шахед". Також ворожі війська використовують ствольну артилерію та міномети.
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