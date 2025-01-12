Впродовж доби армія РФ обстріляла 11 населених пунктів Запоріжжя

Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

142 артудари завдано по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Новодарівки та Малинівки.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Впродовж доби російські окупанти завдали 334 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Є руйнування.

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