Впродовж доби армія РФ обстріляла 11 населених пунктів Запоріжжя

Впродовж доби російські окупанти завдали 334 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Є руйнування.
Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
189 БпЛА різної модифікації атакували Камʼянське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.
3 обстріли із РСЗВ накрили Камʼянське та Новодарівку.
142 артудари завдано по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Новодарівки та Малинівки.
Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
- 11 січня вранці у Васильківському районі Запорізької області окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільне авто. Одна жінка загинула, четверо людей поранені.