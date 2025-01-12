Пожежники у Каліфорнії вперше заявили про прогрес у боротьбі з вогнем
Пожежники у Каліфорнії вперше заявили про прогрес у боротьбі з вогнем
Сили оборони ліквідували близько 806 500 від початку повномасштабного вторгнення
Сили оборони ліквідували близько 806 500 від початку повномасштабного вторгнення
Друга світова, неовестерн, шпигунські історії: 9 серіалів січня
Друга світова, неовестерн, шпигунські історії: 9 серіалів січня
Еволюція морських дронів
Еволюція морських дронів
Бійці Сил спецоперацій на Курщині взяли у полон двох північнокорейських солдатів (доповнено)
Бійці Сил спецоперацій на Курщині взяли у полон двох північнокорейських солдатів (доповнено)
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Азербайджан призупинив постачання газу до Сербії
Азербайджан призупинив постачання газу до Сербії
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
НАБУ прокоментувало скандал довкола свого ексспівробітника Аршавіна, що виїхав за кордон
НАБУ прокоментувало скандал довкола свого ексспівробітника Аршавіна, що виїхав за кордон
ГоловнаСуспільствоВійна

Впродовж доби армія РФ обстріляла 11 населених пунктів Запоріжжя

Зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Впродовж доби армія РФ обстріляла 11 населених пунктів Запоріжжя
обстріли Запорізької області
Фото: Іван Федоров

Впродовж доби російські окупанти завдали 334 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Є руйнування.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

189 БпЛА різної модифікації атакували Камʼянське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.

3 обстріли із РСЗВ накрили Камʼянське та Новодарівку.

142 артудари завдано по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Новодарівки та Малинівки.

Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

  • 11 січня вранці у Васильківському районі Запорізької області окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільне авто. Одна жінка загинула, четверо людей поранені.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies