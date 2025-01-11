Головне за суботу, 11 січня: понад 150 боєзіткнень, обстріли Донеччини, полонені північнокорейці

Бойові дії на Донеччині, 157 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1053-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 11 січня відбулося 157 боїв.

Найактивніше ворог атакує на Покровському (63), Краматорському (22) та Курському (17) напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 11 січня – в новині.

Українські захисники на Курщині взяли у полон двох північнокорейських солдатів.

"Це двоє солдатів, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, спілкуються зі слідчими СБУ", – написав у телеграмі президент Володимир Зеленський. У СБУ додали, що таким чином Служба безпеки України, яка документує і розслідує відповідні злочини, отримала беззаперечні докази участі КНДР у війні РФ проти нашої держави.

Подробиці – в новині.

Російська армія продовжує наступати в бік Дачного та Янтарного, повідомляють аналітики Deep State.

«Кацапи стирають Дачне, фіксуються рухи ворожої піхоти в районі очисних споруд, які західніше Курахового. Зі ствольної артилерії противник обстрілює переправу між Улаклами та Костянтинополем», - додали аналітики.

Розвідувальні групи росіян також намагаються підійти зі сходу до Андріївки.

На Донеччині сьогодні, 11 січня, внаслідок обстрілів є загиблий та поранені.

Як повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін, зранку росіяни обстріляли Гришине Покровської громади – там загинув 78-річний чоловік. У самому Покровську протягом дня пошкоджено 2 будинки.

У Білицькому Добропільської громади 4 людини дістали поранення, пошкоджено 2 будинки, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт і автівку. Ще 1 людина отримала поранення у Костянтинівці.

“Усі цивільні мають евакуюватися з Донеччини! Бережіть себе і своїх близьких!” – закликав глава Донецької ОВА.

У татарстанському Нижньокамську горить завод "Танеко" (Татарстанський Нафтопереробний Комплекс), пише Оперативний ЗСУ та Astra.

Зазначається, що перед цим у регіоні лунала повітряна тривога і працівників НПЗ евакуювали.

В аеропорту Нижньокамська до цього було запроваджено план «Килим».

Поліція Києва і Служба безпеки затримали киянина, який намагався пошкодити прапорці на Майдані Незалежності.

Порушником виявився 23-річний житель столиці.

За інформацією поліції, вони провели комплекс оперативних заходів, аби відшукати молодика з відео, на якому чоловік обливав прапорці, що встановлюють загиблим військовим, рідиною з пляшки для розпалювача та намагався їх підпалити.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!