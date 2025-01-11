Головне за суботу, 11 січня: понад 150 боєзіткнень, обстріли Донеччини, полонені північнокорейці

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 11 січня відбулося 157 боїв.
Найактивніше ворог атакує на Покровському (63), Краматорському (22) та Курському (17) напрямках.
Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 11 січня – в новині.
Українські захисники на Курщині взяли у полон двох північнокорейських солдатів.
"Це двоє солдатів, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, спілкуються зі слідчими СБУ", – написав у телеграмі президент Володимир Зеленський. У СБУ додали, що таким чином Служба безпеки України, яка документує і розслідує відповідні злочини, отримала беззаперечні докази участі КНДР у війні РФ проти нашої держави.
Подробиці – в новині.
Російська армія продовжує наступати в бік Дачного та Янтарного, повідомляють аналітики Deep State.
«Кацапи стирають Дачне, фіксуються рухи ворожої піхоти в районі очисних споруд, які західніше Курахового. Зі ствольної артилерії противник обстрілює переправу між Улаклами та Костянтинополем», - додали аналітики.
Розвідувальні групи росіян також намагаються підійти зі сходу до Андріївки.
На Донеччині сьогодні, 11 січня, внаслідок обстрілів є загиблий та поранені.
Як повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін, зранку росіяни обстріляли Гришине Покровської громади – там загинув 78-річний чоловік. У самому Покровську протягом дня пошкоджено 2 будинки.
У Білицькому Добропільської громади 4 людини дістали поранення, пошкоджено 2 будинки, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт і автівку. Ще 1 людина отримала поранення у Костянтинівці.
“Усі цивільні мають евакуюватися з Донеччини! Бережіть себе і своїх близьких!” – закликав глава Донецької ОВА.
У татарстанському Нижньокамську горить завод "Танеко" (Татарстанський Нафтопереробний Комплекс), пише Оперативний ЗСУ та Astra.
Зазначається, що перед цим у регіоні лунала повітряна тривога і працівників НПЗ евакуювали.
В аеропорту Нижньокамська до цього було запроваджено план «Килим».
Поліція Києва і Служба безпеки затримали киянина, який намагався пошкодити прапорці на Майдані Незалежності.
Порушником виявився 23-річний житель столиці.
За інформацією поліції, вони провели комплекс оперативних заходів, аби відшукати молодика з відео, на якому чоловік обливав прапорці, що встановлюють загиблим військовим, рідиною з пляшки для розпалювача та намагався їх підпалити.
Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.
Тримаймося і наближаємо Перемогу!