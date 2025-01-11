LRT: тисячі литовських дронів, призначених для України, застрягли на складах

Раніше Литва закупила для ЗСУ майже 5 тисяч дронів на суму 5 мільйонів євро. Очікувалось, що дрони будуть поставлені до кінця 2024 року. Схоже, що далеко не всі з них потрапили до України. Політики ж твердять, що виною всьому бюрократія.

Хоча було обіцяно, що дрони литовських виробників будуть доставлені в Україну до кінця минулого року, вони досі перебувають на армійських складах, пише Литовське національне радіо і телебачення LRT.

Виробники кажуть, що поки дрони припадають пилом у Литві, Україна зазнає великих втрат. Політики ж твердять, що виною всьому бюрократія.

Одне з підприємств, у якого закуповують дрони для України, стверджує, що обладнання було поставлено кілька місяців тому.

«Частину дронів ми доставили в жовтні, частину - в листопаді, але в нас поки що немає інформації про те, що дрони довезли до України», - каже голова підприємства RSI Europe Томас Мілашаускас.

Компанію поки що також не покликали навчати українців використовувати ці дрони. Деякі інші компанії також підтвердили - у них немає жодної інформації про те, щоб дрони перевозилися в Україну.

А інформації немає, тому що дрони досі в Литві, пише LRT.

Колишній міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас каже - у всьому винна бюрократія. Він стверджує - щоб товар дійшов до кінцевого пункту призначення, необхідно пройти шість кроків.

«Бюрократія така: є склади, Агентство оборонних ресурсів має формально передати це армії, уряд має ухвалити рішення про передачу Україні, потім потрібно це перевезти в Україну... Це означає, що потрібно напружити волю і робити кожен крок якомога швидше», - каже Кащюнас.

За словами колишнього міністра, кроки логічні, але якщо на якомусь із них відбувається затримка, застрягає все. Виробники дронів кажуть, що доставку обладнання в Україну необхідно здійснювати якомога швидше.

«Якщо дрони не у солдатів, отже, Україна зазнає більш значних втрат, ніж могла б зазнати», - вважає Мілашаускас.

Голова парламентського комітету з національної безпеки та оборони Гедрімас Еґлінскас звертає увагу і на технічні характеристики дронів.

«Коли йдеться про дрони, які є новими технологіями, які вироблені за новітніми стандартами, то вони мають опинитися в руках користувачів - українських військових - якомога швидше», - пояснює він.

На думку Еґлінскаса, ця історія має стати сигналом для перегляду всієї системи.

У міністерстві оборони заявляють, що дрони, закуплені у литовських виробників, будуть доставлені в Україну найближчим часом. У відомстві кажуть, що ланцюжок уже скорочується, чому слугує постанова уряду, ухвалена цього тижня.

«Вона передбачає, що якщо державне майно придбано для потреб іншої держави за рахунок коштів, виділених урядом, то уряд не повинен повторно обговорювати це питання. (...) Відтепер ми почнемо передавати майно в Україну відповідно до цих змінених процедур», - ідеться в повідомленні міністерства.

У серпні п'ять литовських виробників дронів успішно провели випробування в Україні. Для Збройних сил України закуплено майже 5 тисяч дронів на суму 5 мільйонів євро. Крім того, 2300 бойових дронів на суму 3 мільйони євро було куплено для литовської армії.

Раніше міністерство оголосило, що всі дрони будуть поставлені до кінця 2024 року.