У неділю стартує марафон із наповнення кримськотатарської Вікіпедії

Він триватиме до 27 січня.

Із нагоди 17-ї річниці заснування кримськотатарського мовного розділу Вікіпедії 12 січня розпочнеться двотижневий марафон із наповнення онлайн-енциклопедії.

Про це повідомило представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

Марафон триватиме упродовж 12- 27 січня. У представництві зазначили, що мета заходу - заповнити прогалини у висвітленні важливих тем, сприяти розвитку кримськотатарської мови та створити більше якісного контенту.

Напередодні проведення марафону у Вікіпедії з'явилися нові статті про представництво Президента України в АРК і Кримську платформу.