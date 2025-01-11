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У неділю стартує марафон із наповнення кримськотатарської Вікіпедії

Він триватиме до 27 січня.

У неділю стартує марафон із наповнення кримськотатарської Вікіпедії
кримськотатарська Вікіпедія
Фото: Представництво Президента України в АРК

Із нагоди 17-ї річниці заснування кримськотатарського мовного розділу Вікіпедії 12 січня розпочнеться двотижневий марафон із наповнення онлайн-енциклопедії.

Про це повідомило представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

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Марафон триватиме упродовж 12- 27 січня. У представництві зазначили, що мета заходу - заповнити прогалини у висвітленні важливих тем, сприяти розвитку кримськотатарської мови та створити більше якісного контенту.

Напередодні проведення марафону у Вікіпедії з'явилися нові статті про представництво Президента України в АРК і Кримську платформу

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