Меджліс отримає статус офіційного представницького органу "найближчим часом"

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що невдовзі очолюваний ним орган має отримати офіційний представницький статус на виконання закону "Про корінні народи".

Як пише "Укрінформ", нормативні акти щодо Меджлісу вже затверджені, але Кабінет Міністрів не ухвалив відповідне розпорядження, що, як сказав Чубаров, "дипломатично кажучи, викликає незадоволення".

Під час зустрічі з представниками національних меншин та корінних народів, яка відбулася у п'ятницю, Президент України Володимир Зеленський, за словами Чубарова, "здивувався, що питання ще не вирішене". "Була хороша, відверта розмова, думаю, Президент мене зрозумів" - підсумував очільник Меджлісу.

У жовтні голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв подав позов до Київського окружного адмінсуду з вимогою до Кабміну виконати положення закону "Про корінні народи" та визнати Меджліс представницьким органом.