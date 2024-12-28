Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я потрапив під бомбардування
Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я потрапив під бомбардування
Генпрокурорка Ізраїлю ініціювала розслідування щодо дружини прем'єра
Генпрокурорка Ізраїлю ініціювала розслідування щодо дружини прем'єра
Північнокорейський наступ у Курській області
Північнокорейський наступ у Курській області
FT: Україна отримала першу партію скрапленого газу зі США
FT: Україна отримала першу партію скрапленого газу зі США
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Південна Корея підтвердила взяття Україною в полон солдата з КНДР
Південна Корея підтвердила взяття Україною в полон солдата з КНДР
Бенгальський геноцид
Бенгальський геноцид
Apple підкорилася російській цензурі та видалила додатки незалежних ЗМІ
Apple підкорилася російській цензурі та видалила додатки незалежних ЗМІ
У Росії зняли "соціальне відео" про те, як їх ППО збиває Санта Клауса над Кремлем
У Росії зняли "соціальне відео" про те, як їх ППО збиває Санта Клауса над Кремлем
ГоловнаСуспільствоЖиття

Меджліс отримає статус офіційного представницького органу "найближчим часом"

Рефат Чубаров нагадав про це питання Президенту.

Меджліс отримає статус офіційного представницького органу "найближчим часом"
Рефат Чубаров
Фото: Макс Требухов

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що невдовзі очолюваний ним орган має отримати офіційний представницький статус на виконання закону "Про корінні народи".

Як пише "Укрінформ", нормативні акти щодо Меджлісу вже затверджені, але Кабінет Міністрів не ухвалив відповідне розпорядження, що, як сказав Чубаров, "дипломатично кажучи, викликає незадоволення".

Під час зустрічі з представниками національних меншин та корінних народів, яка відбулася у п'ятницю, Президент України Володимир Зеленський, за словами Чубарова, "здивувався, що питання ще не вирішене". "Була хороша, відверта розмова, думаю, Президент мене зрозумів" - підсумував очільник Меджлісу. 

У жовтні голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв подав позов до Київського окружного адмінсуду з вимогою до Кабміну виконати положення закону "Про корінні народи" та визнати Меджліс представницьким органом. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies