Головне за п’ятницю, 27 грудня: майже 160 боєзіткнень, скраплений газ зі США, наслідки катастрофи азербайджанського літака

Бойові дії на Донеччині, 158 бойових зіткнень, ворожі обстріли, відключення світла, новий пакет військової допомоги від США. Яким запам’ятається 1038-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 27 грудня відбулося 158 бойових зіткнень.

Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Лиманському, Времівському напрямках та на Курщині.

В Курській області українські захисники відбили 22 наступальні дії загарбників. Російська авіація завдала 15 ударів, застосувавши 18 керованих авіаційних бомб по своїй території.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 27 грудня – в новині.

У Збройних силах України презентували єдину інформаційну платформу "На зв'язку" для захисників та їхніх родин.

"На зв'язку" насамперед призначена для військовослужбовців, а також для родин полонених, зниклих безвісти, загиблих, поранених і звільнених із полону. “На зв’язку” – це інформаційна система служб супроводу, яка об’єднує всі дієві рішення від держави, громадських організацій, бізнесу за напрямами юридичної, психологічної, медичної підтримки, навчання, рекрутингу, пільг тощо. Вся платформа побудована на системі постійного зворотного зв'язку.

Система повністю адаптована до будь-яких девайсів, тобто платформа доступна з різних пристроїв: телефонів, планшетів або комп'ютерів.

Наразі інформаційна система містить дев'ять розділів, зокрема, "Медичні послуги", "Корисна інформація", "Юридична допомога", "Робота" та інші.

Більше інформації – в новині.

Україна отримала свою першу партію скрапленого природного газу зі США. Енергетична компанія країни ДТЕК отримала вантаж через Середземне море, а судно прибуло сьогодні до грецького СПГ-терміналу, пише Financial Times.

Україна приєднується до зусиль Європи щодо повної відмови від російського викопного палива напередодні повернення Дональда Трампа в Білий дім.

Докладніше – в новині.

Україна закликає до справедливого та неупередженого розслідування катастрофи літака "Азербайджанських авіаліній". Все більше доказів вказують на пошкодження повітряного судна від російської ЗРК, йдеться у заяві міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

"Катастрофа літака «Азербайджанських авіаліній» жахлива. Висловлюємо співчуття Азербайджану. Показово, що російські ЗМІ одразу почали брехати про причини катастрофи, а також те, що Росія змусила пошкоджений літак летіти через море. Швидше за все, це була спроба сховати кінці в воду, знищити докази свого злочину", – зазначив глава української дипломатії.

За його словами, чим більше зʼявляється фото та відео з салону літака та після його падіння, тим більше вони вказують саме на пошкодження від російської зенітної системи.

"Закликаємо до справедливого та неупередженого розслідування, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності. Маємо не дати Росії брехати, уникати відповідальності чи перекладати провину", – додав Сибіга.

Адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала новий пакет військової допомоги для України.

"Ви побачите наступного ж дня або невдовзі – безумовно, впродовж наступних кількох днів – ще один пакет військової допомоги США, схвалений президентом", — заявив радник Білого дому з питань стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

За словами радника, пакет включатиме системи протиповітряної оборони для України та озброєння для ведення бойових дій.

Російські пропагандисти знали так зване "соціальне відео" до новорічних свят - у ньому російське ППО збиває у небі санчата Санти Клауса, який вітає мешканців Росії з Новим роком. Відео опублікував Центр протидії дезінформації.

Російський дід Мороз сидить поряд із військовим-окупантом і спостерігає за процесом. Після "збиття" окупант каже: "ціль знищено", а дід коментує: "Не треба нам нічого закордонного".

У 2022 році путінські пропагандисти RT до Нового року зняли відео, в якому намагалися "залякати" Європу холодом і голодом за відсутності російського газу. На відео зображено європейську родину, яка у 2021 році зустрічає Різдво у теплі та затишку. У 2022 році ця ж сім'я вже зустрічає свято з ліхтариками та без світла, а дитині дарують хом'яка. У 2023 році родина вже зустрічає Різдво в темряві і в теплому одязі. А з хом'яка приготували суп.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!