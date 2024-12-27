Україна закликала до справедливого розслідування катастрофи літака "Азербайджанських авіаліній"

Міністр закордонних справ зазначив, що все більше доказів вказують на причетність росіян.

Україна закликає до справедливого та неупередженого розслідування катастрофи літака "Азербайджанських авіаліній". Все більше доказів вказують на пошкодження повітряного судна від російської ЗРК.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

"Катастрофа літака «Азербайджанських авіаліній» жахлива. Висловлюємо співчуття Азербайджану. Показово, що російські ЗМІ одразу почали брехати про причини катастрофи, а також те, що Росія змусила пошкоджений літак летіти через море. Швидше за все, це була спроба приховати кінці в воду, знищити докази свого злочину", – зазначив глава української дипломатії.

За його словами, чим більше зʼявляється фото та відео з салону літака та після його падіння, тим більше вони вказують саме на пошкодження від російської зенітної системи.

"Закликаємо до справедливого та неупередженого розслідування, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності. Маємо не дати Росії брехати, уникати відповідальності чи перекладати провину", – додав Сибіга.