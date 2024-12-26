Зеленський призначив нового постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №881/2024 щодо призначення нового постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні.

“Призначити Вітренка Юрія Володимировича Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні”, - йдеться у документі.

Раніше Юрій Вітренко обіймав посаду заступника постійного представника України при ООН, очолював Головне управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу президента України.

У лютому 2024 року Зеленський призначив Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні першу заступницю міністра закордонних справ Еміне Джапарову.

У квітні Еміне Джапарову звільнили з посади першого заступника міністра закордонних справ України.