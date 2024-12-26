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Зеленський призначив нового постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні

Ним став Юрій Володимирович Вітренко.

Зеленський призначив нового постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №881/2024 щодо призначення нового постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні.

“Призначити Вітренка Юрія Володимировича Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні”, - йдеться у документі.

Раніше Юрій Вітренко обіймав посаду заступника постійного представника України при ООН, очолював Головне управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу президента України.

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У лютому 2024 року Зеленський призначив Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні першу заступницю міністра закордонних справ Еміне Джапарову.

У квітні Еміне Джапарову звільнили з посади першого заступника міністра закордонних справ України. 

  • Чоловік Джапарової Геннадій Боголюбов отримав підозру у незаконному перетині кордону потягом "Київ-Хелм" нібито з чужим паспортом. ДБР затримало прикордонника, якого звинувачують у сприянні цьому злочину.

  • Через звинувачення у сприянні олігарху Геннадію Боголюбову в незаконному перетині кордону постійна представниця України при міжнародних організаціях у Відні Еміне Джапарова написала на ім'я міністра закордонних справ Дмитра Кулеби заяву про відставку.

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