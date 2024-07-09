ДБР повідомило про підозру Боголюбову та затримало прикордонника, який допоміг йому виїхати з України

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому співвласнику Приватбанку Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Начальника однієї з груп інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби «Ягодин» затримано.

Слідство встановило, що олігарх у супроводі свого близького родича виїхав 24 червня 2024 року потягом "Київ - Хелм", хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав. Встановлено також, що Боголюбов виїхав з країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично країну не полишав.

Також наразі підтверджено, що затриманий правоохоронець передав підлеглій документи пасажирів та запевнив, що вже особисто здійснив перевірку купе, де перебували Боголюбов та його родич.

Польським прикордонникам олігарх пред’явив вже свій особистий паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Олігарху та правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК). А Боголюбову повідомлено про підозру ще й у незаконному заволодінні паспортом (ч. 3 ст. 357 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Прикордоннику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.

Хто такий Геннадій Боголюбов