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На Сумщині викрили правоохоронця який продавав дані про блокпости та паролі

Правоохоронець гроші передавав інформацію з обмеженим доступом мешканцям прикордоння.

На Сумщині викрили правоохоронця який продавав дані про блокпости та паролі
Затриманий правоохоронець
Фото: ДБР

На Сумщині викрили правоохоронця, який продавав дані про блокпости та паролі мешканцям прикордоння.

Про це повідомили у ДБР. 

"Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби повідомили про підозру правоохоронцю з Сумської області, який за гроші передавав інформацію з обмеженим доступом мешканцям прикордоння", – йдеться у повідомленні. 

У лютому 2024 року він запропонував місцевому мешканцю допомогу у безперешкодному переміщенні автомобілем в межах прикордонного району. Той намагався вивезти свої речі з району бойових дій в більш безпечне місце.

Правоохоронець пообіцяв надати інформацію про розміщення підрозділів, блокпостів Сил оборони та паролів для проїзду.

Фігурант також пригрозив, що у разі відмови він особисто буде заважати громадянину пересуватися в прикордонних районах.

Він встиг отримати від чоловіка 30 тис. гривень за інформацію, надану протягом кількох місяців, починаючи з квітня 2024 року.

Отримані правоохоронцем гроші
Фото: ДБР
Отримані правоохоронцем гроші

"Правоохоронець підозрюється в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, та у поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 114 2 КК України)", – зазначили у ДБР. 

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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