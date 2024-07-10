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У Києві ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи

Унаслідок ворожого обстрілу 8 липня в столиці загинуло 33 особи, з них 5 дітей.

У Києві ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи
Рятувальники після розбору завалів у Києві
Фото: ДСНС

У Києві завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, які тривали після російської атаки 8 липня.

Про це повідомили у ДСНС. 

"Це були трагічні, напружені та виснажливі дні. Ворог вкотре підтвердив свій статус «країни-терориста». Надзвичайні рятувальники та десятки одиниць техніки безупинно розбирали завали, намагаючись врятувати кожне життя", – йдеться у повідомленні. 

Рятувальник розбирає завали у Києві
Фото: ДСНС
Рятувальник розбирає завали у Києві
Зруйнований будинок у Києві
Фото: ДСНС
Зруйнований будинок у Києві

Унаслідок ворожого обстрілу 8 липня в столиці загинуло 33 особи, з них 5 дітей. Також 121 особа постраждала, з них 10 дітей. 11 осіб вдалося врятувати.

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