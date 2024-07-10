У Києві ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи

Унаслідок ворожого обстрілу 8 липня в столиці загинуло 33 особи, з них 5 дітей.

Рятувальники після розбору завалів у Києві

У Києві завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, які тривали після російської атаки 8 липня.

Про це повідомили у ДСНС.

"Це були трагічні, напружені та виснажливі дні. Ворог вкотре підтвердив свій статус «країни-терориста». Надзвичайні рятувальники та десятки одиниць техніки безупинно розбирали завали, намагаючись врятувати кожне життя", – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС Рятувальник розбирає завали у Києві

Фото: ДСНС Зруйнований будинок у Києві

Унаслідок ворожого обстрілу 8 липня в столиці загинуло 33 особи, з них 5 дітей. Також 121 особа постраждала, з них 10 дітей. 11 осіб вдалося врятувати.