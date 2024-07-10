У Києві ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи

У Києві завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, які тривали після російської атаки 8 липня.
Про це повідомили у ДСНС.
"Це були трагічні, напружені та виснажливі дні. Ворог вкотре підтвердив свій статус «країни-терориста». Надзвичайні рятувальники та десятки одиниць техніки безупинно розбирали завали, намагаючись врятувати кожне життя", – йдеться у повідомленні.
Унаслідок ворожого обстрілу 8 липня в столиці загинуло 33 особи, з них 5 дітей. Також 121 особа постраждала, з них 10 дітей. 11 осіб вдалося врятувати.
- Вчора ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи у зруйнованому російською ракетою житловому будинку в Києві.
- Понад 50 людей, серед яких семеро дітей, отримали поранення внаслідок російського ракетного удару по “Охматдиту”. Двоє осіб загинуло.
- 8 липня РФ завдала ударів по Києву, Дніпру та Кривому Розі. Там загинули не менше десяти людей.
- СБУ заявила, що на місці удару по Охматдиту знайшли уламок двигуна російської крилатої ракети Х-101. Висновки експертів однозначні – це був цілеспрямований удар.