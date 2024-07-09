Служба безпеки отримала нові докази, які підтверджують, що Росія ударила по дитячій лікарні Охматдит ракетою Х-101. На місці трагедії знайдено уламок двигуна крилатої ракети.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Окрім того, слідчі СБУ виявили:

уламок механізму розкриття крил ракети Х-101;

уламок блоку постановки завад ракети Х-101;

середню частину корпусу крилатої ракети Х-101 (на фото під завалами);

обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку крилатої ракети Х-101;

уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного (внутрішня сторона) та серійного номерів (зовнішня сторона).

Слідчо-оперативна група СБУ працює на місці трагедії з перших хвилин і робить усе можливе, щоб зібрати кожен речовий доказ. Висновки експертів однозначні – це був цілеспрямований удар росіян.

Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів.

Підтверджують цілеспрямований ракетний удар Росії в тому числі:

характер руйнувань (повністю знищено двоповерховий корпус лікарні, навколишні будівлі мають значні ушкодження), притаманний саме для бойової частини Х-101 (400 кг). Руйнування в жодному разі не могли бути спричинені ЗРК NASAMS, бойові частини ракет до якої приблизно в 20 разів менш потужні; пропорції, форма та розміри ракети, яка зафіксована на наявних у відкритому доступі відео, повністю відповідають ракеті Х-101, і, навпаки, не характерні для ЗКР, у т.ч. до ЗРК NASAMS. Спроби російських пропагандистів порівняти ракету на відео, яка вражає лікарню за кілька сотень метрів, з розмірами будівлі на передньому плані - цинічна і безглузда маніпуляція. траєкторія польоту ракети повністю відповідає характеристикам Х-101 (набір висоти, або «гірка», перед атакою цілі, і атака приблизно під кутом 60 градусів); завдання удару по дитячій лікарні Охматдиту саме КР авіаційного базування Х-101 зафіксовано матеріалами об'єктивного контролю за допомогою радарів.

Голова СБУ Василь Малюк наголосив, що Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин.

"Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист – це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя", - сказав він.