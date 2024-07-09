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Триває рятувальна операція після ракетної атаки РФ. Наразі відомо про 38 загиблих, серед них 4 дитини, – Зеленський

190 людей отримали поранення.

Триває рятувальна операція після ракетної атаки РФ. Наразі відомо про 38 загиблих, серед них 4 дитини, – Зеленський
Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Триває рятувальна операція після вчорашньої російської ракетної атаки, повідомив вранці 9 липня президент Володимир Зеленський. 

“Станом на цей час відомо про 38 загиблих, серед них четверо дітей. Мої співчуття всім рідним та близьким. 190 людей отримали поранення. Усім надається допомога. У лікарнях Києва перебувають 64 людини, 28 госпіталізовано в Кривому Розі, 6 людей – у Дніпрі”, – повідомив глава держави.

Він зазначив, що з «Охматдиту» всі пацієнти переведені в інші медичні заклади.

В частині місць влучання ракет аварійно-рятувальні роботи не припинялися всю ніч. Залучено майже 400 рятувальників. 

“Ми продовжуємо нашу роботу для збільшення захисту наших міст і громад від російського терору. Будуть рішення. Світ має для цього необхідну силу. Також дякую всім лідерам, які підтримали нас та готують нові спільні кроки на захист життя від російського терору”, – зазначив Зеленський.

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