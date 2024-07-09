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СБУ повідомила про підозру пастору-агенту ФСБ, який завербував синів, щоб шпигувати за ЗСУ

Зрадник переховується в РФ, а його синів затримано.

СБУ повідомила про підозру пастору-агенту ФСБ, який завербував синів, щоб шпигувати за ЗСУ
Фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила агентурну групу ФСБ Росії, яка діяла в Донецькій та Тернопільській областях.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Резидентом (керівником) ворожого осередку був пастор однієї з протестантських церков. Влітку 2023 року він виїхав з України до ЄС як багатодітний батько, а звідти прибув у Росію, де почав працювати на ФСБ. Він залучив до роботи на ворога двох своїх дорослих синів.

Один із них - контрактник однієї із бойових бригад, якого СБУ затримала у квітні 2024 року. Він намагався передати російській спецслужбі локації вогневих позицій та укріпрайонів Сил оборони.

Другий син був затриманий днями на Тернопільщині, де він розвідував бойові позиці ППО та місця базування тренувальних центрів ЗСУ. Служба безпеки викрила його завчасно, коли він готував "звіт" для ФСБ.

"Встановлено, що батько коригувальників був на прямому зв’язку із Сергієм Карнауховим – російським пропагандистом і кадровим співробітником ФСБ «під прикриттям». На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили пастору-резиденту російської спецслужби про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - йдеться в повідомленні.

Оскільки зрадник переховується на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Злочинні дії його синів кваліфіковано за ч. 2 та ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу.

 Обидва зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 до 12 років тюрми. 

Раніше СБУ затримала зрадника, який "полював" на аеродроми, підрозділи ППО та нафтобази.

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