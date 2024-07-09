Окупанти за добу здійснили 37 обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 37 обстрілів (125 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.
Чернігівська область
Семенівська громада:
Архипівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Тимоновичі – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Леонівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Сумська область
Сумський район:
Рясне – 7 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Басівка – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Павлівка – 5 обстрілів: 10 вибухів, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.
Юнаківка – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Волфине – 3 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.
Атинське – 2 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.
Шпиль – 3 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.
Ворожба – 2 вибухи, ймовірно ФПВ. В результаті обстрілу отримала поранення 1 цивільна особа, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приватний будинок.
Степок – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Іскрисківщина – 5 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.
Петрушівка – 2 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.
Охтирський район:
Вільне – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм. В результаті обстрілу пошкоджено приміщення комунального закладу.
Пожня – 7 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Велика Писарівка – 2 обстріли: 7 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Попівка – 2 обстріли: 12 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Стрілецька Пушкарка – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Конотопський район:
Бунякине – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Шосткинський район:
Чуйківка – 1 вибух, ймовірно міномет 82 мм.
Ромашкове – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Фотовиж – 1 вибух, ймовірно міномет 82 мм; 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Баранівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Бачівськ – 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Сорокине – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Заріччя – 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. В результаті обстрілу пошкоджено будівлю фермерського господарства.