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Окупанти за добу здійснили 37 обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Відомо про щонайменше 1 пораненого цивільного.

Окупанти за добу здійснили 37 обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини
Фото: АрміяInform

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 37 обстрілів (125 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”. 

Чернігівська область 

Семенівська громада:

Архипівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Тимоновичі – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Леонівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. 

Сумська область  

Сумський район: 

Рясне – 7 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Басівка – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Павлівка – 5 обстрілів: 10 вибухів, ймовірно скид ВОГ з БПЛа. 

Юнаківка – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Волфине – 3 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.

Атинське – 2 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.

Шпиль – 3 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.

Ворожба – 2 вибухи, ймовірно ФПВ. В результаті обстрілу отримала поранення 1 цивільна особа, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приватний будинок.

Степок – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Іскрисківщина – 5 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.

Петрушівка – 2 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа. 

Охтирський район: 

Вільне – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм. В результаті обстрілу пошкоджено приміщення комунального закладу.

Пожня – 7 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм. 

Велика Писарівка – 2 обстріли: 7 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм. 

Попівка – 2 обстріли: 12 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 

Стрілецька Пушкарка – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Конотопський район:

Бунякине – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Шосткинський район:

Чуйківка – 1 вибух, ймовірно міномет 82 мм.

Ромашкове – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. 

Фотовиж – 1 вибух, ймовірно міномет 82 мм; 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Баранівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. 

Бачівськ – 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 

Сорокине – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Заріччя – 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. В результаті обстрілу пошкоджено будівлю фермерського господарства.

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