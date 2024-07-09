Окупанти за добу здійснили 37 обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 37 обстрілів (125 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.

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