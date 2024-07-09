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Росіяни за добу обстріляли 19 населених пунктів Херсонщини

На щастя, обійшлося без жертв.

Росіяни за добу обстріляли 19 населених пунктів Херсонщини
Херсонська область
Фото: Wikimapia

У Херсонській області внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено медичний та навчальний заклади. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

За минулу добу окупанти обстріляли 19 населених пунктів області, внаслідок цього пошкоджено дві багатоповерхівки, медичний і навчальний заклади.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Комишани, Садове, Станіслав, Кізомис, Білозерка, Чорнобаївка, Новодмитрівка, Придніпровське, Понятівка, Берислав, Ольгівка, Хрещенівка, Золота Балка, Нововоронцовка, Львове, Тягинка, Томарине та місто Херсон", - написав Прокудін.

Зафіксовано влучання в медичний і навчальний заклади, пошкоджено господарські будівлі та гаражне приміщення.

Внаслідок обстрілів жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

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