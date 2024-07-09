На саміті НАТО Байден та Зеленський проведуть чергову двосторонню зустріч

Окрім зустрічі держав, які підписали безпекові угоди з Україною, Президент Володимир Зеленський та його американський колега Джо Байден під час саміту НАТО у Вашингтоні проведуть двосторонні переговори.

Як зазначає Укрінформ, третю за трохи більше місяця зустріч глав держав анонсував радник Білого дому Джон Кірбі під час пресбрифінгу. Зеленський та Байден вже спілкувалися цього літа у Нормандії на заходах щодо річниці висадки союзних військ та на полях саміту "Великої сімки" в Італії.

Кірбі також прокоментував удар росіян по лікарні "Охматдит" у Києві. Як пише "Голос Америки", у Білому домі "не можуть назвати це якимось повідомленням", натомість обіцяють упродовж тижня "сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну, що він не може перечекати НАТО і не може перечекати Сполучені Штати".