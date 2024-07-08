У Херсонській області поліцейські евакуювали з-під російських обстрілів трьох жінок віком від 60 до 70 років.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Співробітники поліції евакуювали жінок з обстрілюваної Хрещенівки Бериславського району.

“Дві доби поспіль війська РФ масовано обстрілювали населений пункт із артилерії та РСЗВ, було пряме влучання в будинок, де загинуло подружжя. Там понівечені будинки й господарські споруди. Зі словами місцевих, вибухи були такої сили, що люди по кілька годин боялися вийти з підвалів”, - розповіли в поліції.

Після цього жінки й прийняли рішення про евакуацію, яка теж проходила під обстрілами.