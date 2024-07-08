Росія завдала ударів по Києву. Кількість загиблих зросла до 27 (оновлення)
Росія завдала ударів по Києву. Кількість загиблих зросла до 27 (оновлення)
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Росія атакувала Дніпро. Є загиблий і поранені (оновлено)
Росія атакувала Дніпро. Є загиблий і поранені (оновлено)
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Унаслідок масованого удару РФ по Україні наразі загинуло понад 30 людей, поранені 140
Унаслідок масованого удару РФ по Україні наразі загинуло понад 30 людей, поранені 140
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
У Києві є влучання в житловий будинок, зруйновано під'їзд
У Києві є влучання в житловий будинок, зруйновано під'їзд
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (оновлення)
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (оновлення)
ГоловнаСуспільствоВійна

Поліцейські евакуювали на Херсонщині з-під російських обстрілів трьох жінок

Евакуація жінок проходила під обстрілами. 

Поліцейські евакуювали на Херсонщині з-під російських обстрілів трьох жінок
Фото: Facebook/Патрульна поліція України

У Херсонській області поліцейські евакуювали з-під російських обстрілів трьох жінок віком від 60 до 70 років.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Співробітники поліції евакуювали жінок з обстрілюваної Хрещенівки Бериславського району. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

“Дві доби поспіль війська РФ масовано обстрілювали населений пункт із артилерії та РСЗВ, було пряме влучання в будинок, де загинуло подружжя. Там понівечені будинки й господарські споруди. Зі словами місцевих, вибухи були такої сили, що люди по кілька годин боялися вийти з підвалів”, - розповіли в поліції.

Після цього жінки й прийняли рішення про евакуацію, яка теж проходила під обстрілами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies