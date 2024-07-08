В результаті вибуху безпілотника на Харківщині постраждав цивільний чоловік

Стан здоров’я пораненого лікарі оцінюють як середній.

LB.ua в Google News

Від безпілотника на Харківщині постраждав цивільний (архівне фото)

Сьогодні, 8 липня, у Харківській області в результаті вибуху безпілотника постраждав цивільний чоловік.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

62-річний цивільний чоловік отримав травми в результаті вибуху дрона поряд з місцем мешкання біля Трав’янського водосховища у селищі Липці.

Чоловіка доставили до харківської лікарні з вибуховими пораненнями. Його стан здоров’я лікарі оцінюють як середній.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.