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В результаті вибуху безпілотника на Харківщині постраждав цивільний чоловік

Стан здоров’я пораненого лікарі оцінюють як середній.

В результаті вибуху безпілотника на Харківщині постраждав цивільний чоловік
Від безпілотника на Харківщині постраждав цивільний (архівне фото)

Сьогодні, 8 липня, у Харківській області в результаті вибуху безпілотника постраждав цивільний чоловік.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

62-річний цивільний чоловік отримав травми в результаті вибуху дрона поряд з місцем мешкання біля Трав’янського водосховища у селищі Липці.

Чоловіка доставили до харківської лікарні з вибуховими пораненнями. Його стан здоров’я лікарі оцінюють як середній.

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  • В ніч на 8  липня, о 00.32, внаслідок падіння уламків боєприпасу в Основ'янському районі Харкова виникла пожежа в приватному будинку. Постраждали дві жінки 50 та 75 років, вони госпіталізовані.
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