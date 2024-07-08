В результаті вибуху безпілотника на Харківщині постраждав цивільний чоловік

Сьогодні, 8 липня, у Харківській області в результаті вибуху безпілотника постраждав цивільний чоловік.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
62-річний цивільний чоловік отримав травми в результаті вибуху дрона поряд з місцем мешкання біля Трав’янського водосховища у селищі Липці.
Чоловіка доставили до харківської лікарні з вибуховими пораненнями. Його стан здоров’я лікарі оцінюють як середній.
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.
- В ніч на 8 липня, о 00.32, внаслідок падіння уламків боєприпасу в Основ'янському районі Харкова виникла пожежа в приватному будинку. Постраждали дві жінки 50 та 75 років, вони госпіталізовані.