У Києві 9 липня оголосили Днем жалоби

У столиці будуть заборонені розважальні заходи.

Міська влада Києві оголошує 9 липня Днем жалоби в столиці у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Завтра будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Також будуть заборонені будь-які розважальні заходи.

"Звертаємося до телеканалів та радіостанцій внести відповідні зміни до сітки мовлення", - додав Кличко.