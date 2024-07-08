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У Києві 9 липня оголосили Днем жалоби

У столиці будуть заборонені розважальні заходи.

У Києві 9 липня оголосили Днем жалоби
У Києві 9 липня оголосили Днем жалоби

Міська влада Києві оголошує 9 липня Днем жалоби в столиці у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Завтра будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 

Також будуть заборонені будь-які розважальні заходи. 

"Звертаємося до телеканалів та радіостанцій внести відповідні зміни до сітки мовлення", - додав Кличко.

  • Сьогодні Росія атакувала Київ ракетами. Попередньо, загинули 20 людей. Майже 100 постраждали. Двоє загинули в дитячій лікарні "Охматдит", куди влучила російська ракета.
  •  У Соломʼянському пошкоджено бізнес-центр, у Дніпровському - медичний заклад.  Також було влучання в житловий будинок. Внаслідок удару зруйновано під'їзд.
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