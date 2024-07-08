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Україна скликає надзвичайне засідання Радбезу ООН через масовану ракетну атаку РФ, ‒ Зеленський

Москва поширює неправдиву інформацію, що руйнування в у київській дитячій лікарні "Охматдиті" сталися через українську протиповітряну оборону.

Україна скликає надзвичайне засідання Радбезу ООН через масовану ракетну атаку РФ, ‒ Зеленський
РФ ударила по «Охматдиту» ракетою Х-101
Фото: СБУ

Україна скликає надзвичайне засідання Ради безпеки ООН після сьогоднішньої масованої атаки Росії. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі, пише Суспільне.

“Україна зараз ініціює скликання надзвичайного засідання Радбезу ООН у зв'язку з російськими ударами по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею”, ‒ сказав Зеленський під час спільної пресконференції з польським колегою Анджеєм Дудою. 

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Фото: тг-канал Охматдиту

Глава держави сказав, що Росія вже поширює неправдиву інформацію, що руйнування в у київській дитячій лікарні "Охматдиті" сталися через українську протиповітряну оборону.

  • Як інформують у ДСНС, у Києві станом на 15:30 загинуло 20 людей, ще 61 ‒ постраждала. Зокрема, на території дитячої лікарні “Охматдит” загинуло 2 людини, ще 10 постраждало. Врятовано 4 людини, з них 3 дитини.
  • Станом на 15:30 загалом в Україні внаслідок ворожої атаки загинула 31 людина, ще 125 постраждало.
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